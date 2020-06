Ibrahim Diallo: "je sens que j'ai été recruté par accident"

Copyright de l’image Ibrahim Diallo Image caption Ibrahim a trouvé la vie de programmeur noir très solitaire

Ibrahim Diallo a eu son premier ordinateur à l'âge de cinq ans, ce qui a déclenché une passion pour la programmation.

Il a travaillé comme ingénieur logiciel aux États-Unis pendant 12 ans et en 2018, il a écrit un billet de blog très lu sur la façon dont il a été licencié par une machine. Un évènement que la BBC a couvert.

Aujourd'hui, alors que les questions raciales reprennent le devant de la scène en Amérique et au-delà, il a partagé avec la BBC son expérience de programmeur noir.

De l'université au lieu de travail, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il manquait quelque chose. Enfin, pour être plus précis, certaines personnes. Où sont mes collègues programmeurs noirs ?

Les Noirs représentent 13% de la population américaine, nous sommes naturellement minoritaires. Mais dans la main-d'œuvre technique, nous manquons. Parmi les huit plus grandes entreprises technologiques du pays, les Noirs ne représentent que 3,1 % de la main-d'œuvre. Si vous ne comptez que les ingénieurs en logiciels et ceux qui travaillent dans les technologies de l'information, le nombre chute encore plus bas.

Les entreprises indiquent un pourcentage lorsqu'on les interroge sur le nombre d'employés noirs. Mais ces chiffres peuvent être trompeurs. Combien de présidents des États-Unis étaient noirs ? La réponse est 2,2 %. Cela semble plus tolérable que la réalité d'un seul. Une meilleure question devrait donc être : qu'est-ce que cela fait d'être un programmeur noir ? La réponse courte : c'est la solitude.

Je suis un citoyen guinéen, qui a fait ses études françaises en Arabie Saoudite et qui vit maintenant en Californie. J'ai grandi en entendant plusieurs langues parlées autour de moi tous les jours. C'est cette expérience qui a façonné mon accent peu commun. Mon français n'est pas français, mon peul n'est pas guinéen, mon arabe n'est pas arabe, et mon anglais n'est certainement pas américain. Par conséquent, les enquêteurs ont du mal à deviner d'où je viens lors des entretiens téléphoniques. Ils ne peuvent jamais deviner que je suis noir.

Ibrahim wants to see much more diversity in the tech industry

En 2011, je travaillais pour une entreprise qui employait 600 à 700 personnes. Cela signifie que dans mon équipe d'une trentaine de personnes, j'étais la seule personne noire. Sur l'ensemble de l'étage, il y avait quatre personnes noires, chacune dans sa propre équipe. La première fois que j'ai rencontré un de mes collègues noirs, c'était comme une récréation à l'école primaire.

J'avais tellement de questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Dans quelle école êtes-vous allé? Comment êtes-vous devenu programmeur? Mais la seule chose que j'ai dite, c'est "tu veux être le meilleur ami?" Nous sommes toujours amis à ce jour.

J'ai passé des années à travailler comme consultant, passant d'une entreprise à l'autre pour des projets qui duraient de quelques jours à quelques mois. Dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, je n'ai rencontré qu'un seul autre développeur de logiciels noir.

Je travaillais pour AT&T dans un département qui comptait environ 150 employés. Nous étions pour la plupart des ingénieurs et des responsables techniques. Pourtant, nous étions deux ingénieurs logiciels noirs. Où sont les autres développeurs noirs ? La BBC a demandé à AT&T une réponse à ce sujet mais n'en a pas encore reç.

Je ne pense pas que ce soit accidentel. Mon expérience de l'obtention d'un emploi de développeur de logiciels est remplie de traitements injustes. Par exemple, le premier jour où je me présente à un entretien d'embauche, l'intervieweur a toujours l'air surpris. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois noir.

Lorsque je travaille comme consultant, je peux parler plusieurs fois au téléphone avec le directeur. Mais le jour où je viens en personne au bureau, ils sont surpris. Je le suis souvent : "je ne pouvais pas dire d'où vous veniez au téléphone." Le fait qu'ils doivent le dire, vous dit tout.

Mon nom de famille n'est pas courant aux États-Unis, il est donc difficile de me placer dans un groupe particulier. En raison de mon éducation, mon accent est tout aussi inhabituel. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que si je parlais plus afro-américain ou simplement africain, j'aurais moins d'opportunités. Cependant, j'ai un taux de réussite de 0% avec les entretiens vidéo.

Je suis allé à des entretiens d'embauche où la réceptionniste m'emmène dans une salle avec un tableau blanc. Quand l'intervieweur arrive, il me dit "je suis désolé, vous devez être dans la mauvaise pièce."

J'ai été sur scène lors d'une conférence technique où j'ai parlé de la construction de notre infrastructure. Lorsque je descends de la scène, les têtes parlantes posent toutes les questions techniques à mes collègues.

J'allais voir des investisseurs avec mes collègues et, pour une raison quelconque, je me suis trompé de personne qui se trouvait par hasard dans le bâtiment. Mon pire péché en tant que fondateur d'une start-up est d'être présent lorsqu'un investisseur se met dans l'embarras en faisant des commentaires sensibles. Lorsqu'il s'en rend compte, la seule chose qu'il veut faire est de quitter la pièce. Bonne chance pour obtenir un investissement de leur part.

Je crois qu'il peut s'agir d'erreurs honnêtes. Parfois, les gens font des suppositions qui s'avèrent fausses. Ce n'est qu'humain. Il n'y a aucune raison d'accuser quelqu'un de racisme. Mais quand cela se produit encore et encore, on ne peut pas s'empêcher de se sentir frustré. Vous réalisez que l'instinct naturel des gens est de penser que vous n'avez pas votre place.

Si vous êtes noir et que vous participez à une réunion de Zoom où tout le monde est blanc, quelqu'un finira par le dire : "je pense que quelqu'un a rejoint notre salle par erreur." Si vous êtes noir et que vous prenez une photo de groupe avec vos collègues blancs un soir, quelqu'un finira par faire la blague que tout ce qu'il voit, ce sont vos dents. Si vous êtes noir et que vous traînez avec votre collègue blanc, les gens penseront toujours que vous êtes le subordonné.

J'aimerais croire que mon travail parle de lui-même. Que les années que j'ai passées à bricoler des ordinateurs se reflètent dans mes paroles. Que ma passion pour la programmation se reflète dans mes paroles. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que je suis pris dans un jeu de chiffres. Je suis le 0,1% de noirs qui finissent par travailler comme programmeurs.

Rencontrer des Noirs au travail, c'est comme si nous étions un coup de chance dans le système. Comme si nous étions accidentellement embauchés. Peut-être sommes-nous embauchés pour atteindre un quota afin de marquer des points de diversité. Bien qu'il s'agisse d'un très petit quota. Je ne peux pas être la seule personne noire à vouloir travailler dans le domaine de la technologie. Bien que je sois ici, la seule personne noire à participer à la vidéoconférence lors de notre réunion hebdomadaire d'entreprise.

Peter Steiner, dessinateur au New Yorker, a rendu l'esprit de la technologie dans l'une de ses bandes dessinées. Elle montre un chien assis à un bureau d'ordinateur, qui parle à un autre chien. Elle est sous-titrée : "Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien."

L'ordinateur ne se soucie pas de la couleur de votre peau. Il ne se soucie pas du groupe auquel vous appartenez. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes un chien. Il traite vos commandes de la même manière. Je me suis mis à l'informatique parce que c'était la chose la plus cool du monde. J'ai développé une passion pour l'informatique dès mon plus jeune âge et je me suis vu faire un travail intéressant.

Mais ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas à ma place. Partout où je vais, je suis le seul programmeur noir.