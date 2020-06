Macky Sall : «J'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent »

"De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons, non plus, lui laisser la vie et la santé de notre économie", a-t-il dit dans cette allocution diffusée, non pas du palais présidentiel, mais de sa résidence où, bien que testé négatif, il s'est mis en quarantaine la semaine passée après avoir été en contact avec une personne contaminée, selon ses services.