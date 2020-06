Copyright de l’image Getty Images Image caption La nouvelle souche de grippe est similaire à la grippe porcine qui s'est répandue dans le monde en 2009

Une nouvelle souche de grippe susceptible de devenir une pandémie a été identifiée en Chine par les scientifiques.

Elle est apparue récemment et est véhiculée par les porcs, mais peut infecter les humains, disent-ils.

Les chercheurs craignent qu'elle puisse muter davantage pour se propager facilement d'une personne à l'autre et déclencher une épidémie mondiale.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un problème immédiat, ils affirment qu'il présente "toutes les caractéristiques" d'une grande adaptation pour infecter les humains et qu'il doit être surveillé de près.

Comme il est nouveau, les gens pourraient n'avoir que peu ou pas d'immunité au virus.

Ces scientifiques écrivent dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences que les mesures de contrôle du virus chez les porcs et la surveillance étroite des travailleurs de l'industrie porcine devraient être rapidement mises en œuvre.

Menace de pandémie

Une nouvelle mauvaise souche de grippe figure parmi les principales menaces de maladie que les experts surveillent, alors même que le monde tente de mettre fin à l'actuelle pandémie de coronavirus.

La dernière pandémie de grippe que le monde a connue - la grippe porcine de 2009 - a été moins meurtrière qu'on ne le craignait initialement, en grande partie parce que de nombreuses personnes âgées y étaient immunisées, probablement en raison de sa similarité avec d'autres virus de la grippe qui avaient circulé des années auparavant.

Ce virus, appelé A/H1N1pdm09, est désormais couvert par le vaccin annuel contre la grippe afin de s'assurer que les gens sont protégés.

La nouvelle souche de grippe qui a été identifiée en Chine est similaire à la grippe porcine de 2009, mais avec quelques nouveaux changements.

Jusqu'à présent, elle n'a pas représenté une grande menace, mais le professeur Kin-Chow Chang et ses collègues qui l'ont étudiée disent qu'il faut la surveiller.

A quel point devrions-nous nous inquiéter ?

Le virus, que les chercheurs appellent G4 EA H1N1, peut se développer et se multiplier dans les cellules qui tapissent les voies respiratoires humaines.

En examinant les données de 2011 à 2018, ils ont trouvé des preuves d'une infection récente chez des personnes qui travaillaient dans des abattoirs et dans l'industrie porcine en Chine.

Les vaccins antigrippaux actuels ne semblent pas protéger contre cette maladie, bien qu'ils puissent être adaptés pour le faire si nécessaire.

Le professeur Kin-Chow Chang, qui travaille à l'université de Nottingham au Royaume-Uni, déclare à la BBC qu'en ce moment, "nous sommes distraits par le coronavirus, et à juste titre". "Mais nous ne devons pas perdre de vue les nouveaux virus potentiellement dangereux", dit-il.

Bien que ce nouveau virus ne soit pas un problème immédiat, il soutient que nous ne devons pas l'ignorer.

En théorie, une pandémie de grippe pourrait survenir à tout moment, mais ce sont encore des événements rares. Les pandémies se produisent si une nouvelle souche émerge et peut facilement se propager d'une personne à l'autre.

Bien que les virus de la grippe changent constamment - c'est pourquoi le vaccin antigrippal doit également changer régulièrement pour suivre le rythme - ils ne deviennent généralement pas pandémiques.

Le professeur James Wood, chef du département de médecine vétérinaire de l'université de Cambridge, a déclaré que ces travaux "nous rappellent de manière salutaire" que nous sommes constamment exposés au risque d'émergence de nouveaux agents pathogènes et que les animaux d'élevage, avec lesquels les humains sont davantage en contact qu'avec les animaux sauvages, peuvent être à l'origine d'importants virus pandémiques.