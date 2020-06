La CAN reportée à 2022

Copyright de l’image AFP Image caption Ahmad, président de la CAF

La CAF annonce le report d'un an de la Coupe d'Afrique des nations, initialement prévu au Cameroun en janvier 2021.

La compétition continentale aura lieu en janvier 2022 dans le même pays.

La CAN est la dernière compétition internationale à être reportée.

Ignorer Twitter publication par @fedcomfootball 🚨 Sur décision du comité exécutif de la CAF, la #Can2021 ne se tiendra pas au mois de janvier prochain.

La compétition est reportée en 2022.

Le CHAN 2020 est, quant à lui, reporté au mois de janvier 2021. pic.twitter.com/icnTkWyRkz — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) 30 juin 2020

Après les Jeux olympiques de Tokyo et l'Euro 2020, la CAN subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19.

L'annonce est faite par le comité exécutif de la CAF au cours d'une visioconférence mardi.

La compétition devait se dérouler à l'origine au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021.

Lors de son Comité Exécutif, la CAF a également décidé de reporter le CHAN, aussi prévu au Cameroun, à l'année 2021. En revanche, la CAN féminine n'aura pas lieu cette année. Aucun pays organisateur n'avait été désigné à ce jour.Concernant les Coupes africaines de clubs, les demi-finales et la finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se déroulement sur un même site et sur un match, respectivement au Cameroun et au Maroc.