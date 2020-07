Copyright de l’image Fournie

Le mystère entoure la mort "totalement inédite" de centaines d'éléphants au Botswana au cours des deux derniers mois.

Le Dr Niall McCann a déclaré que ses collègues du pays d'Afrique australe avaient repéré plus de 350 carcasses d'éléphants dans le delta de l'Okavango depuis le début du mois de mai.

Personne ne sait pourquoi les animaux meurent, et les résultats des analyses de laboratoire sur les échantillons ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines, selon le gouvernement.

A lire aussi sur BBC Afrique:

Le Botswana abrite un tiers de la population africaine d'éléphants en déclin.

Attention : Certaines personnes peuvent trouver les images suivantes émouvantes

Le Dr McCann, de l'organisation caritative britannique National Park Rescue, a déclaré à la BBC que les écologistes locaux avaient alerté le gouvernement début mai, après avoir effectué un vol au-dessus du delta.

"Ils en ont repéré 169 au cours d'un vol de trois heures", a-t-il déclaré. "Pouvoir voir et compter autant en trois heures de vol était extraordinaire.

"Un mois plus tard, des enquêtes complémentaires ont identifié beaucoup plus de carcasses, portant le total à plus de 350."

"C'est totalement sans précédent en termes de nombre d'éléphants morts en un seul événement sans rapport avec la sécheresse", a-t-il ajouté.

Copyright de l’image Fournie

En mai dernier, le gouvernement du Botswana a exclu le braconnage comme raison, notant que les défenses n'avaient pas été enlevées, selon Phys.org.

Il y a d'autres éléments qui indiquent autre chose que le braconnage.

"Ce sont seulement les éléphants qui meurent et rien d'autre", a déclaré le Dr McCann. "Si c'était du cyanure utilisé par les braconniers, vous vous attendriez à voir d'autres morts."

Le Dr McCann a également exclu provisoirement l'empoisonnement naturel à l'anthrax, qui a tué au moins 100 éléphants au Bostwana l'année dernière.

Mais ils n'ont pu exclure ni l'empoisonnement ni la maladie. La façon dont les animaux meurent - beaucoup tombe sur le visage - et l'observation d'autres éléphants qui tournent en rond indiquent que quelque chose aurait attaqué leur système neurologique, a déclaré le Dr McCann.

Copyright de l’image Fournie

Quoi qu'il en soit, sans en connaître la source, il est impossible d'exclure la possibilité qu'une maladie se propage dans la population humaine, surtout si la cause se trouve dans les sources d'eau ou dans le sol. Le Dr McCann évoque la pandémie de Covid-19, qui aurait débuté chez les animaux.

"Oui, c'est un désastre pour la conservation - mais cela pourrait aussi être une crise de santé publique", a-t-il déclaré.

Le Dr Cyril Taolo, directeur par intérim du département de la faune et des parcs nationaux du Botswana, a déclaré au Guardian qu'ils avaient jusqu'à présent confirmé qu'au moins 280 éléphants étaient morts, et qu'ils étaient en train de confirmer le reste.

Cependant, ils ne savent pas ce qui a causé la mort des animaux.

"Nous avons envoyé des échantillons pour des tests et nous attendons les résultats dans les deux semaines à venir", a-t-il déclaré.