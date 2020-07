Copyright de l’image Getty Images Image caption Les manifestations de Black Live Matters à travers le monde ont relancé le débat sur les réparations pour l'esclavage.

Maya Moretta a découvert les liens de l'université de Georgetown avec l'esclavage lorsqu'elle s'est inscrite à un cours de Black studies dans la prestigieuse institution universitaire américaine.

Mais l'étudiante de 21 ans n'était pas vraiment préparée à voir ce passé esclavagiste reflété dans les archives de l'université, qu'elle a fouillées dans le cadre de ses études.

"Ce qui m'a choquée, ce sont les documents dans lesquels les personnes asservies étaient traitées comme de simples objets. Par exemple, les étudiants amenaient leurs propres esclaves pour travailler à l'université afin de payer moins de frais de scolarité. Ce fut un moment révélateur, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose pour réparer l'héritage de toute cette injustice", raconte-t-elle.

Maya s'est ensuite activement engagée dans le débat sur les réparations pour l'esclavage - un concept de justice politique qui répond à la nécessité de réparer économiquement les injustices passées.

Copyright de l’image Courtesy of Maya Moretta Image caption Maya Moretta, 21 ans, a participé à la campagne visant à obtenir de l'université de Georgetown qu'elle paie des réparations pour l'esclavage.

C'est une idée qui divise beaucoup, comme l'a découvert l'étudiante elle-même lorsqu'elle a commencé à faire campagne pour que Georgetown retrouve son passé esclavagiste.

"Certains de mes collègues étaient contre toute forme d'action, même si nous avons des descendants d'esclaves qui y étudient actuellement à Georgetown ", dit-elle à la BBC.

Et le débat est tout sauf nouveau.

Mais il a été ravivé par les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis et dans d'autres pays - surtout après que des dizaines de monuments et de statues associés à d'anciens propriétaires d'esclaves aient été soit défigurés soit détruits.

Des entreprises et des institutions ont présenté leurs excuses pour leur implication passée dans la traite des esclaves.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Barack Obama, le premier président noir des Etats-Unis, a considéré que les réparations pour l'esclavage étaient politiquement non viables.

Parmi eux, l'Église d'Angleterre et la Lloyd's de Londres, un organisme financier vieux de trois siècles qui assurait les propriétaires d'esclaves contre les pertes d'esclaves et de navires négriers.

Même les Nations unies sont intervenues dans le débat, et la haut commissaire aux droits de l'homme, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, a exhorté les anciennes puissances coloniales à "réparer des siècles de violence et de discrimination" par des réparations.

Quelle est l'idée derrière le mouvement de réparation ?

En fait, les réparations font partie d'un manifeste de Black Lives Matter publié en 2016, ainsi que d'une revendication de longue date de la part de militants et d'organisations du monde entier.

L'argument principal est que les descendants de ceux qui ont été soumis à l'esclavage devraient recevoir une compensation financière pour les dommages qui ont survécu aux générations dont la vie a été directement affectée par le travail forcé.

Les militants ont mis l'accent sur les victimes de la traite transatlantique des esclaves, c'est-à-dire l'asservissement et la traite vers les Amériques de quelque 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains entre le XVIe et le XIXe siècle.

Le débat a été plus vif aux États-Unis, où la question des réparations a été débattue au Congrès dès 1865, et plus récemment en 2019 - et où il y a eu aussi des cas isolés de dédommagement de descendants d'esclaves.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'écrivain haïtien Dimitri Leger est un ardent défenseur des réparations.

Mais d'autres nations ont également pris des mesures pour remédier à l'héritage de l'esclavage dans leur société. C'est le cas notamment de la Communauté des Caraïbes (Caricom).

Ce bloc de 15 nations des Caraïbes a créé une commission en 2013 pour "établir les arguments moraux, éthiques et juridiques en faveur du paiement de réparations".

"Lorsque Haïti est devenu indépendant de la France en 1804, après une rébellion victorieuse des esclaves, il a été obligé de payer l'équivalent de 21 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui pour s'assurer que les troupes de Napoléon ne reviendraient pas au combat", explique l'écrivain haïtien Dimitri Leger à la BBC.

"Mon pays n'a remboursé cette dette à son ancien maître colonial qu'en 1947, et avec un coût énorme. Si je ne m'attendais pas à ce que la France se rattrape, je n'honorerais pas le sacrifice de mes ancêtres", ajoute Leger.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Plus de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été victimes de la traite des êtres humains vers les Amériques entre le XVIe et le XIXe siècle.

Le Brésil, un pays qui a accueilli plus de 4 millions d'esclaves africains pendant quatre siècles, a créé une Commission de la vérité sur l'esclavage pour mettre les réparations à l'ordre du jour du gouvernement.

Les nations africaines ont également lancé des appels en faveur de compensations, et une commission a estimé qu'en 1999, le continent devrait recevoir 777 000 milliards de dollars de ses anciens colonisateurs européens.

Un héritage paralysant

Si l'achat et la vente d'êtres humains ont été abolis il y a plus de 200 ans, les conséquences sociales et économiques néfastes de cette pratique persistent.

Aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage en 1865 a d'abord été suivie par la promesse de "40 acres de terre et une mule" pour chaque travailleur émancipé.

Mais ce qu'ils ont réellement reçu, c'est un racisme généralisé, y compris une ségrégation formelle par le biais des tristement célèbres lois Jim Crow - une législation d'État et locale qui a refusé les droits fondamentaux aux Noirs dans une grande partie du pays jusqu'en 1965.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aux États-Unis, les ménages noirs sont toujours dix fois plus pauvres que les ménages blancs, malgré la fin de la ségrégation officielle au milieu des années 60.

L'un des arguments avancés par le mouvement de réparation est que l'impact de ce racisme et de cette ségrégation s'est traduit par des disparités persistantes et une inégalité économique qui doivent être rééquilibrées.

Aux États-Unis, par exemple, les ménages blancs sont en moyenne dix fois plus riches que les ménages noirs, et cet écart se reflète également dans de nombreux autres indicateurs tels que l'accession à la propriété et l'accès à l'enseignement supérieur.

"La richesse n'est pas quelque chose que les gens créent uniquement par eux-mêmes ; elle s'accumule à travers les générations", a écrit la journaliste et militante Nikole Hannah-Jones dans un essai publié par le New York Times le 26 juin.

La richesse n'est pas quelque chose que les gens créent uniquement par eux-mêmes ; elle est accumulée à travers les générations Nikole Hannah-Jones, Gagnante du Prix Pulitzer

En mars de cette année, Hannah-Jones a remporté un prix Pulitzer - le prix de journalisme le plus célèbre d'Amérique - avec son "Projet 1619" interactif, nommé d'après la date d'arrivée aux États-Unis des premiers esclaves africains.

Elle est l'une des nombreuses voix qui pensent que les compensations sont la seule façon de s'attaquer à ces disparités.

"Si l'on veut que la vie des Noirs ait vraiment de l'importance en Amérique, cette nation doit dépasser les slogans et le symbolisme. Il est temps pour ce pays de payer sa dette", a-t-elle écrit.

Une voix politique forte en faveur des réparations est celle d'Alexandra Ocasio-Cortez, la plus jeune femme à avoir jamais servi au Congrès américain.

Calculer (et payer) la facture

L'un des aspects les plus discutés de ces réparations est de savoir qui doit payer la facture - et pour quel montant.

Des appels ont été lancés aux entreprises, aux institutions et aux familles qui possédaient des esclaves pour qu'elles versent des compensations, mais dans la plupart des propositions, l'exécution s'arrête au niveau du gouvernement.

"L'État est toujours coupable, car il a créé l'environnement dans lequel les individus, les institutions et les entreprises ont participé à l'esclavage et au colonialisme", déclare Verena Shepherd, professeur à l'Université des Antilles et vice-présidente de la Commission de réparation de la Caricom.

"La stratégie principale consiste donc à négocier avec les anciennes nations colonisatrices... pour un ensemble de mesures de développement, ce qui a été refusé après l'émancipation des esclaves", ajoute-t-elle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Verene Shepherd, l'une des responsables de la commission de réparation des pays des Caraïbes, souhaite que les gouvernements européens reconnaissent leur passé esclavagiste.

Mais comment chiffrer l'impact à long terme de l'esclavage ?

Des estimations élevées - comme les 777 000 milliards de dollars demandés par les nations africaines en 1999 - coexistent avec des évaluations plus modestes.

William Darity, professeur d'économie à l'université de Duke, est l'un des universitaires les plus renommés qui étudient les réparations. Il estime qu'environ 30 millions de Noirs ont des ancêtres esclaves traçables et que chacun d'entre eux devrait recevoir 250 000 dollars.

Mais même cette demande relativement modeste s'élèverait à 10 000 milliards de dollars de compensations, soit plus du double du budget total du gouvernement américain pour 2020.

"L'objectif des réparations est de mettre fin à l'inégalité de richesse entre les populations blanche et noire", a déclaré le professeur Darity à la BBC.

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreuses voix s'élèvent pour dire que les réparations permettraient de remédier aux disparités découlant de siècles d'esclavage.

"Après la fin de l'esclavage, lorsque les descendants noirs des esclaves ont réussi à atteindre un certain degré de prospérité, leurs communautés ont été détruites par les massacres [perpétrés par] les blancs", ajoute le professeur Darity.

D'autres calculs ont attribué une valeur beaucoup plus faible aux réparations individuelles, soit environ 16 200 dollars par personne.

Mais qu'est-ce que ces calculs prennent en considération ?

Le professeur Darity, par exemple, a basé ses estimations sur la tristement célèbre promesse de 40 acres et d'une mule à chaque esclave américain libéré - plus précisément, sur la somme d'argent qui valait en 1865 pour ensuite ajouter les intérêts et l'inflation au fil des décennies.

D'autres études se sont penchées sur le montant des salaires qui seraient dus aux esclaves après des siècles de travail non rémunéré.

Il va sans dire que les calculs sont toujours complexes - et souvent contestés.

Réparations à l'ordre du jour

Les partisans des réparations de l'esclavage espèrent que les récents développements face à l'inégalité raciale et à la violence policière aux États-Unis, particulièrement déclenchés par la mort de George Floyd le 25 mai, renforceront le soutien à leur cause.

Le dernier sondage, publié par l'Institut Gallup il y a un an, avait déjà montré un soutien croissant de la part du grand public.

Lire aussi :

Des stars noires-américaines en quête d'identité africaine

Macron reconnaît "les crimes de la colonisation"

La grande majorité des Américains (67%) sont contre l'idée que le gouvernement devrait verser des paiements en espèces aux descendants d'esclaves, mais ce pourcentage n'a cessé de diminuer - il était de 81% en 2002.

Parmi la population noire, il y a aussi des dissidences, puisque 25% sont contre les aides, a montré le sondage.

"L'esclavage était un crime financier, car le travail gratuit était utilisé pour créer des richesses. Mais je ne suis pas sûr que le fait de distribuer de l'argent soit le moyen d'y remédier", déclare l'écrivain Dimitri Leger.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les paiements effectués par Haïti pour obtenir son indépendance de la France en 1804 s'élevaient à près de 21 millions de dollars en monnaie actuelle et n'ont été remboursés que dans les années 1940.

"Nous devrions plutôt parler d'investissement dans des programmes d'action positive à long terme. Le plus important est de changer la mentalité qui a justifié l'esclavage et qui justifie encore le racisme dans les pays ayant un passé d'esclavage", ajoute-t-il.

Il existe des précédents historiques

Les partisans des réparation signalent des initiatives similaires qui ont été introduites dans le passé dans différentes parties du monde.

Depuis 1952, l'Allemagne a versé plus de 80 milliards de dollars aux victimes juives du régime nazi.

Les entreprises allemandes - comme les constructeurs automobiles VW et le géant de la fabrication Siemens - ont également versé des compensations aux descendants des victimes de l'Holocauste.

Et en 1988, le gouvernement américain a indemnisé financièrement 82 000 Japonais-Américains qui avaient été emprisonnés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Depuis les années 1950, l'Allemagne a versé des dizaines de milliards de dollars d'indemnités aux victimes des nazis.

Certaines institutions aux États-Unis et au Royaume-Uni ont déjà lancé leurs propres programmes pour indemniser certaines victimes de l'esclavage.

Un cas célèbre est la décision de l'université de Georgetown de créer un fonds de 400 000 dollars par an pour les descendants d'un groupe de 272 esclaves que l'institution a vendus en 1838 afin d'équilibrer les comptes.

Au Royaume-Uni, l'université de Glasgow a annoncé en 2019 qu'elle allait dépenser environ 25 millions de dollars en réparations pour compenser d'une manière ou d'une autre les dons qu'elle avait reçus des propriétaires d'esclaves aux XVIIIe et XIXe siècles.

L'organisme d'assurance Lloyd's s'est également engagé à verser des indemnités aux membres de la communauté noire au Royaume-Uni, une initiative qui a été reprise par la chaîne de pubs et le brasseur Greene King, dont les fondateurs possédaient des centaines d'esclaves à l'époque.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les étudiants de l'université de Georgetown ont forcé l'institution à adopter un programme de réparation après une série de protestations.

Greene King est l'une des nombreuses entreprises qui ont bénéficié financièrement de la décision du gouvernement britannique de verser des indemnités aux détenteurs d'esclaves - plutôt qu'aux personnes réduites en esclavage - après la loi de 1833 sur l'abolition de l'esclavage.

La même politique a été introduite en France après l'abolition, en 1848.

Au Brésil, les propriétaires d'esclaves ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il leur verse également des compensations. En réponse, le gouvernement a brûlé tous les documents relatifs aux transactions financières impliquant des esclaves.

Malgré le rôle prépondérant du pays dans la traite des esclaves, l'étape la plus importante vers les réparations vient d'être une loi qui a introduit des quotas pour les étudiants noirs dans les universités d'État, adoptée en 2012.

Mais ce n'est pas si simple...

L'un des principaux problèmes liés aux réparations de l'esclavage est le passage du temps.

La plupart des cas précédents - tels que les paiements aux victimes de l'Holocauste - ont été résolus alors que les survivants étaient encore là.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les réparations sont une question qui divise.

L'expert juridique Luke Moffett, maître de conférences à l'université Queen's de Belfast, estime qu'il existe un risque que les réparations pour esclavage accordées par les entreprises et les organisations deviennent un "exercice de relations publiques intéressé, plutôt qu'une véritable tentative d'expiation".

Des affaires juridiques de ce type ont échoué dans le passé - tout récemment, c'était le cas d'un procès que des descendants d'esclaves ont intenté contre plusieurs entreprises américaines.

Les opposants aux réparations soutiennent également qu'il est injuste d'utiliser l'argent des contribuables pour réparer les méfaits du passé.

D'autres diront que la bataille juridique pour obtenir des dédommagements difficiles à obtenir peut devenir une distraction par rapport à des problèmes plus urgents, comme la violence politique et le racisme institutionnel.

Copyright de l’image Getty Images Image caption À ce jour, la plupart des pays qui ont bénéficié de l'esclavage dans le passé n'ont pas présenté d'excuses officielles pour leur implication dans le commerce d'être humains.

Les pays ont-ils présenté des excuses pour leur passé esclavagiste ?

À ce jour, la plupart des pays qui ont bénéficié de l'esclavage dans le passé n'ont pas présenté d'excuses officielles.

En fait, c'est l'une des principales plaintes de la Caricom.

"Le processus de guérison des victimes et de leurs descendants exige que les gouvernements européens présentent des excuses formelles sincères. Certains ont plutôt émis des déclarations de regret. Ces déclarations [montrent] que les victimes et leurs descendants ne méritent pas d'excuse", déclare Verene Shepherd.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La plupart des pays qui ont bénéficié de la traite des esclaves n'ont pas présenté d'excuses officielles.

Les États-Unis ont fait exception dans une certaine mesure, puisque le pays a présenté des excuses par le biais du Congrès en 2009. Cependant, il a également précisé que la déclaration n'impliquait pas de soutien aux revendications juridiques contre l'État.

Certains signes indiquent que la tendance politique est en train de changer.

Tous les candidats à la présidence du Parti démocrate, y compris Joe Biden, qui a été confirmé dans sa fonction de candidat, ont abordé la question des réparations pour l'esclavage dans leur plan gouvernemental.

En Europe, il y a quelques jours à peine, les députés ont soutenu à une écrasante majorité une résolution demandant à l'UE de reconnaître la traite des esclaves comme un crime contre l'humanité et de faire du 2 décembre la "Journée européenne commémorant l'abolition de la traite des esclaves".

Au-delà des controverses, le débat semble avoir pris un nouvel élan - et il est peu probable qu'il s'éteigne de sitôt.