Libye : entretien entre Jean-Yves Le Drian et Fayez al-Sarraj

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est entretenu jeudi avec Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale (GNA) libyen.

Jean-Yves Le Drian a appelé à un cessez-le-feu et l'arrêt des "ingérences étrangères" en Libye, selon un communiqué du bureau de M. Sarraj.

Cité dans le communiqué, M. Le Drian a exprimé "les inquiétudes de son pays quant à la situation tendue en Libye, assurant que les efforts de la France visent à rétablir la stabilité en Libye".

Il s'agit du deuxième entretien téléphonique entre MM. Le Drian et Sarraj depuis le 31 mai dernier.

Les "initiatives politiques en cours n'ont pas pour objectif de trouver une solution à la crise", a dénoncé dans le même communiqué M. Sarraj, sans détailler lesdites "initiatives politiques".

A ses yeux, il s'agit "plutôt des manœuvres visant uniquement à trouver des rôles pour des personnalités spécifiques", a-t-il déclaré, faisant allusion au maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé en avril 2019 une offensive sur Tripoli , où siège le gouvernement dirigé par Fayez al-Sarraj.

Le premier ministre libyen a "souligné par ailleurs l'extrême nécessité de lever le blocus des sites pétroliers, imposé depuis plus de six mois par les forces pro-Haftar, et de reprendre la production pétrolière."

Selon des analystes, la France tente de reprendre l'initiative diplomatique en Libye, où elle est accusée de soutenir le maréchal Haftar.