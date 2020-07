Image caption Hachalu Hundessa (L) et Amensisa Ifa étaient amis depuis 2009

L'assassinat du chanteur activiste éthiopien et musicien vénéré Hachalu Hundessa a entraîné des jours de troubles dans le pays, et la mort d'au moins 80 personnes lors des manifestations.

Hachalu a surtout chanté l'amour et l'unité, mais ses chansons ont également abordé les questions de la marginalisation ressentie par son groupe ethnique Oromo.

Amensisa Ifa, caméraman de la BBC, qui était un ami du musicien et avait tourné avec lui une vidéo primée, se souvient des jours qui ont suivi sa mort.

Parfois, quand je pense à la mort de Hachalu, je me dis que j'aurais préféré mourir si cela pourrait le ramener à la vie.

Il était un héros pour beaucoup, et il avait tant à offrir à son peuple.

Il s'est toujours battu pour eux - et à l'époque où de nombreux artistes, militants et politiciens ont fui le pays, Hachalu est resté, soulevant des questions que beaucoup n'oseraient pas aborder.

'Hachalu est à l'hôpital'

J'ai commencé à recevoir des appels et des SMS après 22 heures (19 heures GMT) lundi, de la part d'amis qui me demandaient ce qui était arrivé à Hachalu.

Personne ne disait alors qu'il était mort, mais il était clair que quelque chose s'était passé.

J'ai essayé d'appeler nos autres amis, mais personne ne répondait. Puis j'ai reçu un SMS qui me disait que Hachalu était à l'hôpital.

J'ai décidé d'y aller en voiture et, en chemin, j'ai réussi à joindre un de nos amis au téléphone et il m'a dit, en sanglotant, qu'il se tenait à côté du corps d'Hachalu.

Hachalu avait été abattu.

Image caption La vidéo d'Amensisa pour la chanson Maalan Jira de Hachalu en 2015 a été primée

Quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait beaucoup de bruit dans la pièce où se trouvait le corps.

Sur le corps, j'ai vu ce qui m'a semblé être une blessure par balle à la poitrine.

La police était là, ainsi que beaucoup d'amis.

J'appelais son nom et je pleurais. Tout le monde criait, tout le monde pleurait.

"Ne me dites pas que c'est vrai", continuait on à crier.

Le corps de Hachalu a ensuite été transporté dans un autre hôpital pour que les médecins puissent faire des examens plus poussés, et nous avons suivi l'ambulance.

Nous sommes restés toute la nuit. Vers 04h00, nous sommes sortis et toute la zone devant l'hôpital était pleine de monde car la nouvelle de la mort de Hachalu s'était répandue.

Tout le monde pleurait, l'appelait.

Puis, après le lever du soleil, nous avons essayé de sortir le corps de la capitale, Addis-Abeba, pour l'emmener à Ambo, la ville natale de Hachalu, à environ 100 km (60 miles) à l'ouest d'Addis-Abeba.

'Hachalu est notre héros'

Alors que nous sortions de la ville en convoi, je pouvais voir qu'il y avait eu beaucoup de problèmes. Je pouvais entendre des coups de feu et la police lancer des gaz lacrymogènes.

Nous sommes allés jusqu'à Burayu, à environ 15 km, où nous avons rencontré des milliers de personnes qui étaient arrivées à Addis-Abeba à pied, en camion et en bus ; beaucoup d'entre elles étaient en état de choc et de chagrin, et voulaient présenter leurs condoléances.

Il s'agissait de personnes de différentes régions d'Oromia qui avaient voyagé pendant la nuit après avoir appris la mort de Hachalu. Nombre d'entre eux demandaient que les funérailles aient lieu dans la capitale.

Assis dans ma voiture, j'ai entendu les gens dire "Hachalu est le héros de notre nation. Il mérite des funérailles héroïques à Addis".

Notre convoi s'y est arrêté pendant un moment, puis nous avons repris la route pour Addis-Abeba.

Nous avons appris plus tard que le gouvernement avait insisté pour que Hachalu repose à Ambo, comme le souhaitait la famille. En conséquence, son corps a été transporté par hélicoptère jusqu'à cette ville.

Mais je n'ai pas pu aller à Ambo pour les funérailles jeudi, car les routes étaient bloquées.

Copyright de l’image Reuters Image caption Il n'y avait pas beaucoup de personnes à l'enterrement, mais il a été retransmis à la télévision

Au lieu de cela, j'ai dû suivre la cérémonie à la télévision, et ce fut le moment le plus difficile pour moi.

Je voulais être avec lui pour lui dire au revoir correctement. J'ai pu constater que peu de gens avaient été autorisés à assister à la cérémonie et, dans notre culture, on ne peut enterrer même une personne ordinaire avec seulement quelques personnes autour, sans parler d'un grand héros comme Hachalu.

Pendant que je regardais, je pleurais.

J'ai appelé ma mère en larmes et je lui ai dit : "Je veux mourir aujourd'hui." Elle pleurait aussi et je pleure depuis, chaque fois que quelqu'un me demande comment je me sens.

Copyright de l’image Reuters Image caption Seul un petit nombre de personnes ont pu assister aux funérailles

Je suis toujours confus à propos de la mort de Hachalu.

Même jeudi, quand j'ai appris que quelque chose était arrivé à un de ses amis, j'ai instinctivement commencé à composer le numéro de Hachalu pour lui en parler.

Je lui avais parlé une semaine avant qu'il ne soit tué et il m'a dit qu'il avait une nouvelle chanson qu'il voulait me faire écouter, intitulée "Eessa Jirta", qui signifie "Où es-tu ?

L'art de Hachalu ne se limitait pas à la politique. Il a chanté la culture, l'identité, l'unité, les droits de l'homme et l'amour, entre autres choses.

Je voulais aussi parler d'une interview télévisée qu'il venait de donner où il disait aux gens qu'il ne tournerait pas le dos à ses opinions politiques.

Copyright de l’image Dagi Pictures Image caption Hachalu était fier de s'identifier à son groupe ethnique Oromo

Il parlait des droits du peuple Oromo, le plus grand groupe ethnique d'Ethiopie qui se plaint depuis longtemps de sa marginalisation politique et économique.

Les gens l'accusaient d'accepter de l'argent du nouveau parti au pouvoir - le Parti de la prospérité - mais il a dit : "Personne ne peut m'acheter."

Il a toujours su que les gens n'étaient pas d'accord avec lui, et il y a eu des incidents au cours desquels il s'est disputé avec certaines personnes à Addis-Abeba.

Mais il ne s'est jamais inquiété pour sa vie. Il a souvent dit que quelqu'un qui meurt pour son peuple est un héros.

"Je ne suis pas différent des autres", m'a-t-il dit un jour, "Je peux mourir un jour, mais je n'ai pas peur de mourir".