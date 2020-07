Image caption Luthando Gqamana, directeur de pompes funèbres, estime que beaucoup de gens ne disent pas que leur parent est décédé de Covid-19

Sans suffisamment d'oxygène ou de personnel, les agents de santé en Afrique du Sud prennent des décisions difficiles.

Andrew Harding, de la BBC, se rend dans un township du Cap pour voir de à quel point cette ville côtière sud-africaine a été affectée par le coronavirus.

Alors que les surfeurs sont de retour en grand nombre sur les vagues de False Bay, profitant d'un assouplissement de certaines règles de confinement en Afrique du Sud, le coronavirus se propage rapidement dans ce township balayé par le vent et les plaines sablées de Khayelitsha, et ce faisant, mettant en évidence certains des défis auxquels tout le pays pourrait faire face dans les semaines à venir.

"Oui, en ce moment il y a incontestablement un très grand nombre ici", a déclaré le Dr Ayanda Trevor Mnguni, chef de la médecine interne à l'hôpital de 300 lits du district de Khayelitsha.

Quand les agents de santé ont besoin d'un traitement

Dans un service de santé aux prises avec une pénurie historique d'infirmières, le Dr Mnguni a déjà dû tripler le nombre de personnel médical et transformer tout l'hôpital pour traiter le Covid-19.

Mais aujourd'hui, un grand nombre de travailleurs de santé succombent aussi au virus.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Khayelitsha et ses quelque 100 000 habitations

"Nous avons beaucoup d'agents infectés. Nous avons eu une semaine où nous avons perdu nos porteurs. La semaine suivante, c'était notre radiographe. Une semaine après... notre personnel du laboratoire", a déclaré le Dr Mnguni.

Le virus a révélé les problèmes de santé sous-jacents dans la communauté.

"La majorité de nos infirmières sont elles-mêmes des patientes qui souffrent de diabète et d'hypertension, ce qui exerce une pression énorme sur le système. De plus, nous remarquons une explosion de diabétiques non diagnostiqués, qui sont maintenant diagnostiqués à la suite du Covid. Et, cela submerge évidemment notre unité d'urgence", ajoute le Dr Mnguni.

"Se propage comme un feu de brousse"

Avec ses propres salles pleines, l'hôpital du district de Khayelitsha envoie de nouveaux cas de l'autre côté de la route vers une nouvelle installation, construite, en l'espace d'un mois.

Celle salle de sport est dirigée par Médecins Sans Frontières - une organisation qui est familière dans le quartier depuis 20 ans, en se concentrant sur la lutte contre le VIH / sida.

La clinique MSF est l'une des nombreuses mesures que cette province - le Cap occidental - a prises pour se préparer à une augmentation anticipée des cas.

"Ça se propage déjà comme une traînée de poudre", a expliqué Eric Goemaere, un médecin belge de MSF qui a passé de nombreuses années à Khayelitsha.

"Nous devons prendre des décisions difficiles. Il est inutile de renvoyer les cas malades avancés à l'hôpital de référence parce qu'ils n'ont ni le personnel ni l'équipement. Les hôpitaux de cette région ne peuvent pas faire face", a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, les cas les plus graves sont laissés dans une section de soins palliatifs dans un coin de la salle de sport, tandis que les précieuses réserves d'oxygène sont réservées à ceux qui semblent avoir de meilleures chances de guérison.

Tout le monde se porte volontaire pour aider

Le Dr Goemaere, qui a une longue expérience de la lutte contre la tuberculose, le VIH et le virus Ebola, a souligné l'importance d'une approche de santé communautaire - externalisant autant de travail que possible afin de réduire la pression sur les hôpitaux.

Il a également souligné la nécessité de garantir un approvisionnement fiable en oxygène - un patient peut facilement utiliser quatre énormes bouteilles par jour - et de trouver suffisamment de personnel, en particulier des infirmières, afin d'aider à retourner les patients à intervalles réguliers pour les coucher sur la poitrine.

Khayelitsha a enregistré à ce jour plus de 6 500 cas de coronavirus, le deuxième nombre le plus élevé dans un district du Cap. Le canton a une population d'environ 400 000 habitants, selon le recensement de 2011.

À quelques kilomètres de là, dans le canton voisin de Nyanga East, plusieurs centaines de personnes faisaient la queue pour un repas gratuit, servi par une école maternelle locale et financé par des dons. Les personnes âgées se tenaient dans leur propre file d'attente séparée, tandis que les enfants et les adultes faisaient la queue de chaque côté de la rue.

"J'ai faim. Pas de nourriture à la maison. Pas d'argent", explique une femme âgée.

Le directeur de la pépinière de Khanyisa, Theodora Luthuli, a déclaré que l'aide alimentaire était distribuée à 500 à 1 000 personnes et que ce nombre augmentait quotidiennement.

"Ce virus a révélé des problèmes sous-jacents. Les gens étaient déjà au chômage ici, en confinement ou non", a-t-elle déclaré.

"Je m'inquiète pour ces personnes âgées. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux, et même les endroits où ils peuvent s'isoler deviennent infectés.

"Mais pendant cette période, nous avons vu tout le monde essayer d'aider. Beaucoup de mes volontaires sont en fait des hommes, qui sont souvent des agresseurs et qui causent de la violence contre les femmes. Alors maintenant, ils disent que c'est assez", souligne Mme Luthuli.

Le survivant

De retour à Khayelitsha, Lusanda Jonas, 46 ans, était occupée à faire de l'exercice dans sa cour avant, faisant quelques pas dans ses pantoufles roses et sa robe de chambre avant de s'arrêter et de faire tourner ses bras en un cercle lent.

Elle avait quitté l'hôpital un jour plus tôt et s'était remise deuCovid-19 après avoir passé quinze jours en soins intensifs.

"Les gens ne le prennent pas au sérieux. Ça me fait tellement mal", a déclaré Mme Jonas, une diabétique qui travaille comme secrétaire administrative dans un poste de police voisin.

Elle était rentrée chez elle pour apprendre que six personnes "dans cette même rue" étaient mortes du virus.

"Ce virus va tuer plus de gens. Vous devez rester à la maison et prendre soin de vous. Vous devez porter un masque", déclare-t-elle avant de rentrer pour se reposer.

Image caption Le recensement de 2011 a montré que 19 % des ménages de Khayelitsha n'avaient aucun revenu mensuel

Dans un centre commercial à proximité, presque tout le monde portait un masque facial et se tenait patiemment dans de longues files d'attente devant les banques et les supermarché.

Mais de nombreuses personnes à Khayelitsha vivent dans des établissements informels - dans des cabanes en étain faites maison - où l'auto-isolement et la distanciation sociale sont presque impossibles.

Un autre problème auquel nous sommes confrontés ici, en plus du manque d'éducation sur le virus, est la stigmatisation - un défi familier de la longue lutte contre le VIH / sida.

"Il y a toute une stigmatisation attachée au fait que quelqu'un est décédé de Covid", a déclaré Luthando Gqamana, directeur des pompes funèbres de Nothemba - l'un des plus importants du canton.

Pas de rituels funéraires

Tard dans l'après-midi, les travailleurs étaient occupés à décharger les trois derniers cadavres Covid-19 de la journée d'une camionnette de pompes funèbres et à déplacer les sacs mortuaires dans le grand congélateur de l'entreprise dans un entrepôt humide près des voies ferrées.

Debout à côté d'un étalage de cercueils en bois, M. Gqamana a décrit combien de clients étaient réticents à admettre que leurs proches étaient morts du virus et comment ils se sont fâchés quand on leur a dit que - puisque la cause du décès était toujours clairement indiquée dans les documents officiels - ils ne pouvaient pas accomplir certains rituels traditionnels, comme toucher ou habiller le corps d'un parent décédé.

"Quand ils enterrent un être cher et ne peuvent pas effectuer certains rituels - c'est à ce moment-là que ça vous heurte, et alors vous vous dite 'c'est vraiment réel'", conclut-il.