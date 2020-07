Les États-Unis pourraient expulser les étudiants étrangers qui prennent des cours exclusivement en ligne

Copyright de l’image Reuters Image caption Les étudiants pourraient être expulsés s'ils ne respectent pas les règles

Les étudiants étrangers ne seront pas autorisés à rester aux États-Unis cet automne si leurs universités décident de donner des cours exclusivement en ligne.

L'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) a déclaré que les étudiants étrangers pourraient être expulsés s'ils ne respectaient pas ces règles.

De nombreuses universités proposent des cours en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

On ne sait pas combien d'étudiants seront touchés.

Un grand nombre d'étudiants étrangers se rendent aux États-Unis pour étudier chaque année et sont une source importante de revenus pour les universités, car beaucoup paient des frais de scolarité.

Harvard a annoncé que tous les cours seront dispensés en ligne lorsque les étudiants reviendront pour la nouvelle année universitaire, y compris pour ceux qui vivent à l'université.

Le programme des étudiants et des ''visiteurs d'échange'', géré par la police de l'immigration, avait permis aux étudiants étrangers de poursuivre leurs cours de printemps et d'été 2020 en ligne tout en restant dans le pays.

Mais l'annonce de lundi a indiqué que les étudiants étrangers qui restent aux États-Unis alors qu'ils sont inscrits à des cours en ligne uniquement pourraient être expulsés.

La règle s'applique aux titulaires de visas F-1 et M-1, destinés aux étudiants universitaires et professionnels. Le département d'État a délivré 388 839 visas F et 9 518 visas M au cours de l'exercice 2019, selon les données de l'agence.

Selon le département américain du Commerce, les étudiants internationaux ont contribué à hauteur de 45 milliards de dollars à l'économie du pays en 2018.