Image caption Le ministère de l'Éducation a déclaré qu'il étudierait comment rendre l'apprentissage en ligne accessible à tous les élèves

Toutes les écoles du Kenya resteront fermées jusqu'en janvier prochain en raison de la pandémie de coronavirus.

Les examens de fin d'année, qui se tiennent généralement en octobre et novembre, ont également été annulés.

Le ministre de l'Éducation, George Magoha, a déclaré que les élèves reprendront l'année scolaire, les écoles ayant fermé à la mi-mars, trois mois après le début du calendrier scolaire.

Mais les universités doivent rouvrir en septembre si elles respectent les mesures strictes de protection contre le virus.

L'année académique au Kenya s'étend de janvier à novembre.

"L'année civile scolaire 2020 sera considérée comme perdue en raison des restrictions de Covid-19", a déclaré M. Magoha.

Cela s'appliquerait aux écoles publiques et privées, a-t-il ajouté.

Le Kenya Institute of Curriculum Development, géré par le gouvernement, propose des programmes scolaires via la radio, la télévision et en ligne depuis que les élèves ont cessé de suivre des cours en mars.

Mais alors que certains élèves ont pu suivre le programme en utilisant ces ressources, beaucoup d'autres n'ont pas accès à la technologie.

M. Magoha a indiqué que son ministère étudie la possibilité de rendre l'apprentissage en ligne accessible à tous les élèves.

Le Kenya a confirmé plus de 8 000 cas de coronavirus avec au moins 164 décès. Et il y a eu récemment une augmentation de nouvelles infections.

Lundi, le président Uhuru Kenyatta a annoncé une réouverture progressive du pays, y compris la levée des restrictions de voyage dans les principales villes de Nairobi et Mombasa.

Cependant, il a prolongé un couvre-feu de nuit à l'échelle nationale - de 21h00 à 04h00 heure locale - pour une période supplémentaire de 30 jours.