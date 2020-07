Le Nigeria reprend ses vols intérieurs

Copyright de l’image Reuters Image caption Les aéroports de la capitale Abuja et le centre commercial de Lagos ont repris leurs activités

Les vols intérieurs de passagers ont repris au Nigéria plus de trois mois après leur suspension dans le cadre des mesures visant à contenir la pandémie de coronavirus.

Les aéroports de la capitale Abuja et le centre commercial de Lagos ont repris leurs activités. D'autres aéroports à travers le pays suivront dans les prochains jours.

Un certain nombre de mesures ont été mises en place pour contrôler la propagation du coronavirus - notamment la désinfection des bagages et des chaussures des passagers, le port obligatoire d'un masque facial dans les aéroports, le lavage des mains avant l'entrée dans le terminal et la distanciation sociale.

Lire aussi : Comment des cyber criminels nigérians ont été arrêtés par les USA ?

Les autorités disent également que seuls les passagers sont autorisés à pénétrer dans l'aérogare et qu'ils doivent arriver au moins trois heures avant leur vol.

La réouverture des aéroports pour les vols intérieurs fait partie de l'assouplissement progressif des restrictions mises en place pour lutter contre le coronavirus, afin de relancer l'économie du pays.

Lire aussi : Le sénat nigérian adopte un projet de loi sur le harcèlement sexuel

Cependant, les vols internationaux restent suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Le nombre de cas de coronavirus au Nigeria continue d'augmenter fortement au quotidien.

Le pays a enregistré à ce jour 29 879 cas de cas confirmés, 12 108 guérisons et 669 décès.