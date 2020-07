Copyright de l’image Getty Images

L'interdiction immédiate de la vente d'alcool en Afrique du Sud n'a pas seulement choqué beaucoup de gens, mais elle a également suscité le mécontentement de certains milieux.

Le principal parti d'opposition du pays, l'Alliance démocratique, a accusé le gouvernement d'utiliser l'interdiction de l'alcool comme bouc émissaire pour son incapacité à fournir des soins de santé adéquats dans le contexte de la crise du coronavirus, selon notre reporter à Johannesbourg, Pumza Fihlani.

Les entreprises ne sont pas ravies non plus. L'industrie de l'alcool est un employeur important et des inquiétudes ont été exprimées quant à la manière dont les moyens de subsistance de ceux qui dépendent de cette industrie seront protégés dans les prochaines semaines. Lire aussi :

Mais le président Cyril Ramaphosa et son gouvernement estiment que la décision - bien que difficile à prendre - est nécessaire si le pays a un espoir de sauver des vies.

Les infections à coronavirus sont montées en flèche ces deux dernières semaines, mettant une pression énorme sur le système de santé - en particulier sur les hôpitaux publics dont dépendent 80 % de la population.

Copyright de l’image Reuters Image caption Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud était confrontée à une tempête

Les hôpitaux publics sont tout simplement à court de lits et une partie de cette situation, selon les experts de la santé, est due à des cas de traumatismes liés à l'alcool.Quelque 40 000 cas de traumatismes vus dans les hôpitaux ici ces dernières semaines sont liés à l'alcool - ce que le système de santé ne peut pas se permettre en ce moment.Il s'agit d'un équilibre rudimentaire entre sauver des vies et préserver les moyens de subsistance - et c'est une danse impossible, rapporte Pumza Fihlani (BBC World Service).

Mame Awa Diouf a survécu au coronavirus, elle raconte son expérience dans l'émission La Vie avec le coronavirus.

Pourquoi interdire l'alcool

L'Afrique du Sud a introduit de nouvelles restrictions, dont une nouvelle interdiction de vente d'alcool, pour aider à contenir la propagation du coronavirus.

Un couvre-feu nocturne a été imposé, et le port de masques à l'extérieur est désormais obligatoire.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'interdiction de l'alcool - la deuxième en Afrique du Sud cette année - permettrait de réduire la pression sur le système de santé national.

Copyright de l’image AFP

L'interdiction d'alcool intervient quelques semaines seulement après qu'une autre interdiction de trois mois ait été levée dans le but de prévenir les bagarres en état d'ivresse, de réduire la violence domestique et d'éliminer la consommation excessive d'alcool en fin de semaine qui prévaut dans toute l'Afrique du Sud.

Les médecins et la police affirment que la précédente interdiction a contribué à une forte baisse des admissions d'urgence à l'hôpital.

Mais les brasseurs et les viticulteurs du pays se sont plaints d'être chassés des affaires.

Dans un discours public, M. Ramaphosa a reconnu que "la plupart" des gens avaient pris des mesures pour aider à prévenir la propagation, mais il a déclaré que certains agissaient encore "sans aucune responsabilité de se respecter et de se protéger les uns les autres".

"Il y a un certain nombre de personnes qui se sont mises à organiser des fêtes, qui ont bu et qui se promènent dans des endroits bondés sans porter de masque", a déclaré le président.

M. Ramaphosa a déclaré que les nouvelles mesures étaient introduites pour aider le pays à faire face à la tempête de coronavirus, et que l'état d'urgence serait prolongé jusqu'au 15 août.

L'interdiction nocturne sera en vigueur de 21 heures à 4 heures du matin.

Le gouvernement a également mis à disposition 28 000 lits d'hôpital pour les patients atteints de Covid-19. Mais le président Ramaphosa a déclaré que le pays était toujours confronté à une "grave" pénurie de plus de 12 000 travailleurs de la santé, dont des infirmières, des médecins et des physiothérapeutes.

L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent et a enregistré au début de cette semaine la plus forte augmentation de cas en une seule journée.

