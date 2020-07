Copyright de l’image Getty Images Image caption À mesure que les pays assouplissent les restrictions, ils devront intensifier les tests - mais en font-ils assez ?

L'Afrique est confrontée à une augmentation des infections à coronavirus et la pression économique pour assouplir les restrictions de verrouillage s'accroît.

La pandémie a déclenché la première récession du continent en 25 ans, selon la Banque mondiale.

De nombreux pays assouplissent les mesures de verrouillage

Dans l'ensemble, les pays africains continuent d'assouplir les mesures de confinement, malgré l'augmentation des niveaux d'infection et le faiblesse générale des capacités de dépistage dans la région.

Voici quelques-unes des mesures en vigueur sur le continent :

L'Afrique du Sud a été le pays le plus touché par le virus en termes de nombre total de cas et de décès et elle a imposé des mesures strictes de confinement relativement tôt. Mais, malgré la recrudescence des cas, la plupart des entreprises ont maintenant rouvert et les gens peuvent faire de l'exercice et se rendre dans les lieux de culte. Certaines restrictions sur les rassemblements publics demeurent cependant et une interdiction de vente d'alcool a été réimposée

Au Nigeria, où l'on craint que le virus ne se propage en grande partie sans être détecté en raison de l'absence de tests, des bâtiments gouvernementaux ont été ouverts, ainsi que des lieux de culte, et les voyages entre les États sont désormais autorisés. Mais les écoles, les restaurants et les parcs restent fermés

L'Égypte a levé son couvre-feu nocturne et autorisé l'ouverture de restaurants, cafés, cinémas et théâtres à une capacité de 25 %. Mais il est toujours interdit de fumer la pipe à shisha, très populaire dans les cafés égyptiens. Les mosquées et les églises, quant à elles, peuvent ouvrir pour les prières quotidiennes mais pas pour les services de masse

La région de l'Afrique de l'Est a enregistré un nombre d'infections inférieur à celui du reste du continent. Le Kenya a supprimé les restrictions aux voyages, mais a maintenu un couvre-feu nocturne dans tout le pays. Les églises et les mosquées y rouvrent mais avec des restrictions de capacité, tandis que la réouverture des écoles a été reportée à 2021. En Ouganda, un couvre-feu est en vigueur et les écoles et les centres religieux sont toujours fermés. En Tanzanie, les écoles sont ouvertes et la plupart des activités sociales sont autorisées. Le pays n'a jamais mis en place un verrouillage sévère et ses autorités politiques ont toujours cherché à minimiser le virus et à empêcher la publication de statistiques sur les coronavirus

Assouplissement des restrictions de voyage

Les restrictions sur les voyages internationaux ont été généralement levées, les gouvernements, en particulier ceux qui ont de grandes industries du tourisme, cherchant à relancer le secteur et à générer une croissance économique.

Le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Tanzanie, l'Égypte, le Sud-Soudan, la Tunisie et la Zambie ont repris les vols internationaux avec des passagers.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui compte 15 membres, devrait ouvrir complètement son espace aérien aux passagers le 21 juillet, tandis que le Kenya et le Rwanda prévoient d'ouvrir leur espace aérien le 1er août.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les pays devraient être guidés par les données et la capacité des systèmes de santé lorsqu'ils prévoient de rouvrir leurs frontières.

Le directeur régional pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a déclaré : "Le transport aérien est vital pour la santé économique des pays".

"Mais alors que nous reprenons les airs, nous ne pouvons pas baisser notre garde".

L'OMS a également exhorté les gouvernements à prendre des mesures efficaces, notamment des contrôles à l'entrée et à la sortie et la pratique de :

d'une bonne hygiène des mains

étiqueter les types de toux

l'éloignement physique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Nigeria a levé l'interdiction de circuler entre les différents Etats

Certains pays restent prudents

Le Dr Moeti a déclaré qu'après l'assouplissement des mesures, "nous constatons en conséquence une augmentation des cas".

Et le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, est revenu sur sa décision de rouvrir de larges pans du secteur de l'éducation, y compris pour les élèves du secondaire.

Le gouvernement a déclaré qu'il rouvrirait les écoles lorsque cela serait sûr.

Ailleurs, Madagascar a imposé à nouveau un embargo sur sa capitale, Antananarivo, suite à une nouvelle recrudescence des infections à coronavirus, deux mois après l'assouplissement des restrictions.

Aucune circulation ne sera autorisée à l'entrée et à la sortie de la région où se trouve la capitale.

Et une seule personne par ménage sera autorisée à sortir pendant la journée.

La capitale rwandaise, Kigali, a également vu la réintroduction de mesures de confinement, suite à des pics locaux d'infection.

Une épidémie locale s'est également déclarée dans la ville marocaine de Tanger.

Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la ville ont été interdits et les résidents ont été priés de rester chez eux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les mouvements sont suivis dans certaines parties de la capitale du Kenya, Nairobi

Marcher sur la corde raide

Les gouvernements africains ont connu des succès précoces dans la lutte contre la pandémie et ont l'expérience de l'atténuation des virus, tels que le virus Ebola.

Toutefois, l'assouplissement des mesures semble avoir provoqué une augmentation du nombre de cas et les systèmes de santé sous-financés pourraient avoir du mal à faire face.

"Personne ne doute que les gouvernements doivent donner la priorité au ralentissement de la propagation, car les systèmes de santé des pays de ces régions sont beaucoup trop faibles et ne peuvent pas faire face à une augmentation des hospitalisations", a déclaré Chiedo Nwankwor, professeur d'affaires africaines à l'université John Hopkins.

Mais l'augmentation de la capacité de dépistage et de la recherche des personnes infectées s'est surtout concentrée sur les zones urbaines les plus riches des pays.

"Il est nécessaire d'améliorer l'accès au dépistage, à la localisation et à l'isolement, non seulement dans les villes mais aussi au-delà, car l'infection s'est propagée vers les zones semi-urbaines et rurales dans certains cas", a déclaré M. Nwankwor.

"Certains gouvernements du continent tentent déjà de sauver leurs économies en difficulté, rendues encore plus malades par la pandémie, et de sauver la vie de leurs citoyens, ce qui ressemble à une situation sans issue, difficile même pour les économies riches et avancées".

