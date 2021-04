Charles Blé Goudé : "mon objectif est de diriger un jour mon pays, mais l'heure est à la réconciliation"

Charles Blé Goudé déclare au cours de deux entretiens avec BBC Afrique et BBC Newsday qu'il a toujours des ambitions politiques mais il est plus urgent de rassembler les Ivoiriens.

A quand le retour en Cote d'Ivoire?

La Cour Pénale Internationale a confirmé l'acquittement de Charles Blé Goudé et de l'ancien président Laurent Gbagbo, et le président Alassane Ouattara leur a donné le feu vert pour rentrer en Côte d'Ivoire "quand ils le souhaitent".

Celui que l'on surnommait « Le Général de la rue » a été condamné en décembre 2019 à "20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes." Il était poursuivi pour actes de torture, homicides volontaires et viol.

"Je suis un politicien. Mon but est de diriger un jour mon pays. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je demande pardon à ceux qui me considèrent comme quelqu'un qui était contre eux. Au niveau national, je demande pardon." dit-il à la BBC.

"Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix et je veux faire partie du processus de réconciliation en cours dans mon pays. C'est ce que je vais faire", ajoute-t-il.

Depuis leurs parcours se sont croisés et ils se sont opposés au grès des vicissitudes de la vie politique ivoirienne. Les deux hommes sont associés à certaines des périodes les plus tumultueuses et les plus sombres de l'histoire du pays..