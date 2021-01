Parc national de Tsavo au Kenya: un incendie éteint après deux jours

Pour le service kenyan de la protection de la faune, c'est incendie d'origine criminelle qui a visé le plus grand parc du pays.

Des centaines de volontaires locaux et de militaires ont participé à l'extinction de l'incendie.

A lire aussi :

Tsavo, dans le sud-est du Kenya, est le plus grand parc national du pays et abrite des centaines d'animaux tels que des lions, des éléphants et des buffles.