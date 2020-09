Le Covid-Organics du président malgache ne parvient pas à stopper le Covid-19

Les hôpitaux de Madagascar ont du mal à faire face à une recrudescence de cas de Covid-19, tandis que le président fait la promotion d'un produit non homologué qui, selon lui, peut guérir la maladie malgré la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre l'utilisation de remèdes non testés.

Les cas ont quadruplé au cours du mois dernier dans l'île de l'océan Indien, avec plus de 13 000 infections et 162 décès dus au coronavirus, qui s'est propagé à toutes les régions sauf une.

La boisson a été commercialisée en tant que prévention et remède - et depuis quatre mois, elle est proposée aux enfants à l'école.

Mais le ministère de la santé a été beaucoup plus prudent dans son approche - conseillant aux hôpitaux de n'administrer le Covid-Organics qu'aux patients présentant des symptômes légers et qui ne souffrent pas d'autres maladies comme le diabète.

Les hôpitaux sous pression

Pas assez d'équipement de protection

"Un patient s'est présenté aux urgences et est mort 24 heures plus tard. Il s'est avéré qu'il avait le Covid-19. Je l'ai traité sans équipement de protection approprié. Je n'avais qu'un masque en tissu que j'ai ramené de chez moi. J'ai fait le test plus tard, et heureusement je n'ai pas été infecté".