Comment une émission de la BBC a contribué à façonner l’Afrique

Légende image, Elizabeth Ohene (C) et Robin White (R) ont interrogé le Premier ministre britannique Margaret Thatcher en 1989 sur son opposition aux sanctions en Afrique du Sud

Alors que BBC Focus on Africa fête son 60ème anniversaire, l'une de ses anciennes rédactrices en chef adjointes, la journaliste ghanéenne Elizabeth Ohene, revient sur son époque avec le programme radio, sur l'évolution de son journalisme et sur la façon dont il a contribué à façonner le continent.

J'ai rejoint Focus on Africa en septembre 1986. J'ai quitté le programme en juillet 2000.

L'équipe que j'ai rejointe était un petit groupe, totalement dominé par Robin White, le rédacteur en chef, et la voix du programme, Chris Bickerton.

Mon introduction à l'antenne a été un choc pour le système ; un anglais à l'accent manifestement ghanéen n'était pas exactement ce à quoi les gens étaient habitués à Focus on Africa - pas la hiérarchie de la BBC et certainement pas les auditeurs.

Jusqu'alors, les voix de la BBC ressemblaient à celles de la BBC, coupées, de la classe moyenne supérieure, de l'anglais chic, de l'anglais enseigné dans les écoles publiques et les seules voix africaines étaient celles des personnes impliquées dans les histoires qui se trouvaient être interviewées.

Il y a eu des protestations au sujet de ma voix et de mon accent, mais tout le monde a gardé son sang-froid et au bout d'un moment, les personnes ayant un accent africain encore plus prononcé ont été autorisées à participer à l'émission.

Seuls quatre pays pouvaient recevoir des appels

Légende image, Les reportages de Sola Odunfa (L) à Lagos ont souvent été lus par des présentateurs comme Julian Marshall (R)

Nos célèbres reporters du continent, sur lesquels Focus a bâti une si solide réputation, ne diffusaient pas "en voix" à cette époque.

Leurs reportages se présentaient sous forme écrite par télex et étaient édités et lus en studio par le personnel de Focus.

Jusqu'au milieu des années 1990, lorsque les systèmes téléphoniques se sont beaucoup améliorés, tout auditeur de Focus on Africa devait penser que Sola Odunfa, notre légendaire reporter nigérian à Lagos, ressemblait aux présentateurs Julian Marshall ou Rick Wells, ou encore Robin White, qui lisait ses reportages en studio.

Lorsque j'ai commencé à travailler avec Focus à Bush House, où le BBC World Service a été basé pendant de nombreuses années, il n'y avait que quatre pays en Afrique où l'on pouvait téléphoner directement depuis Londres.

Le premier appel téléphonique par satellite qui est arrivé au bureau venait de l'EPRDF, un groupe rebelle qui, à l'époque, menait une guerre contre le gouvernement éthiopien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les rebelles de l'EPRDF ont capturé Addis-Abeba en 1991, évinçant Mengistu Haile Mariam du pouvoir en Ethiopie

J'ai pris l'appel et la ligne était très claire et bien sûr, j'étais incrédule lorsque l'homme en ligne a prétendu appeler d'un endroit du nord de l'Ethiopie et a dit qu'ils avaient gagné une grande bataille.

C'était une fin de matinée lumineuse à Londres et je soupçonnais que l'homme devait se trouver dans une des cabines téléphoniques rouges à l'extérieur de Bush House, à la jonction de Kingsway et du Strand.

Légende image, Focus on Africa recevrait des lettres d'auditeurs livrées à la Bush House avec seulement le nom du programme sur l'enveloppe

J'ai regardé la rue par la fenêtre, m'attendant à voir l'homme qui, j'en étais sûr, essayait de nous monter un gigantesque canular.

Des rebelles avec des téléphones

Les téléphones satellites allaient plus tard jouer un rôle important dans nos vies, les plus connus étant les appels de Charles Taylor, qui a lancé une rébellion au Liberia en 1989.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles Taylor a appelé Focus on Africa après avoir lancé sa rébellion au Liberia en 1989

Le bureau de Focus a été le théâtre de nombreuses discussions angoissées sur ce qu'il convenait de faire des personnes qui appelaient pour nous raconter des histoires - et ce n'étaient pas toutes des rebelles qui se battaient pour renverser des gouvernements.

Lorsque Laurent-Désiré Kabila a téléphoné pour dire qu'il avait envahi le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, et qu'il était sur le point de chasser son chef Mobutu Sese Seko, nous avons failli ne pas utiliser l'histoire, de peur d'être accusés d'être à l'origine de rébellions.

Zoom sur l'Afrique à 60 ans

Focus on Africa avait alors acquis la réputation d'être le programme qui donnait la possibilité aux voix de l'opposition de se faire entendre.

Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'hésitation à jouer ce rôle.

Légende image, En 2009, d'intenses discussions ont eu lieu au sein du bureau Focus sur l'opportunité d'interviewer le chef rebelle de la LRA, Joseph Kony

À l'époque, il y avait très peu de stations de radio privées sur le continent africain et les diffuseurs publics n'étaient généralement pas gênés de permettre aux voix dissidentes de se faire entendre.

L'ironie ne nous a pas échappé quant au nombre de rebelles ou de chefs de l'opposition qui, une fois au pouvoir, n'avaient plus envie de parler à Focus.

Une histoire d'amour avec l'Afrique du Sud

Le premier voyage de reportage que j'ai effectué m'a conduit en Zambie, au Zimbabwe et au Botswana.

J'ai été physiquement transporté et jeté hors du parlement zambien, non pas pour avoir fait quelque chose d'héroïque, mais parce que je n'étais pas correctement habillé. Je n'ai jamais vécu cela.

J'ai rencontré Dennis Liwewe en chair et en os et un journaliste sportif plus dramatique n'a jamais honoré nos programmes.

J'ai interviewé Kenneth Kaunda, alors président, je suis rentré à mon hôtel et j'ai découvert que mon magnétophone avait mal fonctionné ! J'ai obtenu un enregistrement de l'interview de la part de la présidence zambienne et le président Kaunda est devenu mon ami.

Au cours de ce même voyage, j'ai rencontré et interviewé un certain Frederick Chiluba dans son bureau à Kitwe. Il était si reconnaissant que je l'ai interviewé, j'étais embarrassé.

Crédit photo, AFP Légende image, L'habilleur Frederick Chiluba n'a pas accordé d'interview à Elizabeth Ohene lorsqu'il est devenu président de la Zambie

Quelques années plus tard, il est devenu président Chiluba et je n'ai jamais eu d'entretien avec lui.

Je suis finalement arrivé en Afrique du Sud en octobre 1989 et j'ai commencé une histoire d'amour avec ce pays.

Milton Nkosi, qui deviendra plus tard chef du bureau de la BBC à Johannesburg, venait de sortir de l'école et avait commencé à travailler au bureau de la BBC avec Mike Woolridge.

À de nombreuses reprises, Nkosi et moi n'étions pas sûrs de pouvoir survivre à la folie qui s'était emparée de l'Afrique du Sud pendant la période précédant les premières élections démocratiques, mais nous y sommes parvenus.

Le jour de l'investiture de Nelson Mandela comme président, alors que je rendais compte des événements pour nos programmes, j'ai senti qu'une grande partie de l'histoire de Focus touchait à sa fin.

Crédit photo, AFP Légende image, Focus on Africa a remporté un prix Sony pour sa couverture de la libération de Nelson Mandela après 27 ans de prison

Les luttes de libération sur le continent touchaient à leur fin. Les luttes suivantes allaient forcément être différentes.

Nous avons reçu un prix Sony pour notre couverture du jour où Mandela a été libéré de prison ; mais d'une certaine manière, malgré nos meilleurs efforts, nous n'avons jamais réussi à couvrir l'Afrique du Sud de l'après-apartheid.

Peut-être que Focus est fait pour les crises et non pour les événements quotidiens.

Abacha mort, qu'il pourrisse en enfer

Alors, qu'est-ce qui me reste en tête ?

Le Premier ministre britannique Margaret Thatcher se met à quatre pattes pour essayer de trouver mon parapluie après que Robin White et moi soyons allés l'interviewer à Downing Street en 1989, avant sa visite en Afrique.

Le titre du journal que j'ai vu en sortant de l'aéroport de Lagos peu après la mort du chef militaire nigérian Sani Abacha. Le titre de la bannière disait : "Abacha mort, qu'il pourrisse en enfer".

Une chambre d'hôpital à Makeni, en Sierra Leone, pleine de gens, jeunes, vieux, hommes, femmes, dont tous les bras avaient été massacrés.

Crédit photo, AFP Légende image, Des milliers de personnes ont vu leurs membres coupés par les rebelles pendant la guerre civile qui a duré dix ans en Sierra Leone

Il y avait beaucoup de sang, il y avait un médecin au milieu de tout cela et il y avait un homme avec une blessure fraîche, profonde, en forme de coutelas sur la tête, je pouvais voir son cerveau ; miraculeusement, il n'était pas mort et il voulait me parler.

Et un pichet de Pimms glacés alors que les tensions s'apaisaient dans le bureau de Focus à la fin d'une émission au plus fort de l'été.