Le Zimbabwe rejette les critiques des évêques catholiques sur la corruption et les abus

17 août 2020

Le gouvernement du Zimbabwe a rejeté une lettre des évêques catholiques romains évoquant la corruption, la pauvreté et les violations des droits de l'homme.

Les évêques avaient appelé à une résolution urgente des défis économiques et politiques du pays.

"La lutte au Zimbabwe a entraîné une crise à plusieurs niveaux : l'effondrement économique, l'aggravation de la pauvreté, l'insécurité alimentaire et des violations des droits de l'homme", ont déclaré sept évêques des principales villes et villages du Zimbabwe dans une lettre publiée vendredi.

Les Zimbabwéens ont protesté contre la corruption présumée du gouvernement et une crise économique qui s'aggrave avec une inflation de plus de 700%.

Le président Emmerson Mnangagwa a cependant accusé ses opposants politiques de travailler avec des étrangers pour tenter de déstabiliser le pays. Il les a appelés ''pommes pourries'' et a averti qu'il les ''débusquerait''.

Son gouvernement a récemment suscité de vives critiques à propos d'une répression visant les manifestants anti-gouvernementaux qui a abouti à plusieurs agressions et arrestations.

Des célébrités comme les rappeurs Ice Cube, AKA et Lecrae et les actrices Thandie Newton et Pearl Thusi y ont exprimé leur soutien.