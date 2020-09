Une loi pour castrer les violeurs d'enfants adoptée à Kaduna au Nigéria

La stigmatisation empêche souvent les victimes de signaler les cas de viol au Nigeria et le nombre de poursuites fructueuses reste faible.

La nouvelle loi a élargi le champ d'application de la pénalisation des délits sexuels au Nigeria et supprimé le délai de deux mois pendant lequel les affaires de viol devaient être jugées avant de ne pouvoir être entendues par un tribunal.

La directrice de l'agence, Julie Okah-Donli, a déclaré à la BBC que, la charge de la preuve incombant à l'accusation, prouver les cas de viol est "assez fastidieux et technique".

Cela dissuadera les violeurs

Uwavera Omozuwa a été violé et assassiné en juillet dans la ville du sud du Bénin

La castration chirurgicale des violeurs condamnés est envisagée au Nigeria depuis un certain temps, d'autant plus que le nombre de cas s'est accru lors du récent confinement lié au coronavirus.

L'indignation a été générale en juillet, après le meurtre d'une étudiante de 22 ans qui, selon sa famille, a été brutalement violée et matraquée à mort.

C'est l'un des nombreux cas choquants qui, en une semaine, ont donné lieu à des manifestations de rue, à une pétition en ligne signée par des milliers de personnes et à un hashtag Twitter #WeAreTired.

De nombreux Nigérians ont réclamé des lois plus sévères, comme la peine de mort.

Le gouverneur Nasir el-Rufai a, par le passé, demandé des lois plus sévères contre les violeurs

Dorothy Njemanze, une ancienne victime, a salué le projet de loi et a déclaré qu'elle aimerait le voir adopté dans d'autres Etats nigérians.

La castration chirurgicale n'est pas très répandue dans le monde et est considérée comme controversée dans les quelques endroits où elle est encore utilisée.

Elle ne figure pas dans les lignes directrices élaborées par l'Association internationale pour le traitement des délinquants sexuels (IATSO) et ses détracteurs affirment que les effets physiques sont irréversibles et peuvent avoir de graves conséquences physiques et mentales.