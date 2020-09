Un éboulement dans une mine d'or fait craindre 50 morts en RD Congo

La mine, située près de la ville de Kamituga, dans l'est du pays, s'est effondrée vendredi, sous des pluies torrentielles.

Les autorités locales affirment que la plupart des morts redoutés sont des jeunes, et ont appelé à deux jours de deuil.

Les femmes et les enfants font partie des personnes connues pour travailler dans les mines informelles de la RD Congo

La RD Congo possède de riches réserves de minéraux comme le cobalt, les diamants, le cuivre et l'or, mais sa population reste parmi les plus pauvres du monde après des années de conflit et de mauvaise gestion.