Inondation en Afrique: des reptiles ont investi les habitations au Niger

En dehors du cholera, de la dengue et la malaria causés par les eaux , un autre grave problème, est l 'apparition de reptiles charriés par le fleuve Niger.

Les riverains du fleuve Niger ne savent plus à quel saint se vouer. Les exceptionnelles inondations de cette année, outre les énormes dégâts causés, ont fait apparaitre un autre problème......des reptiles auraient investi des habitations...

Selon l'ex député Oumarou Abdouramane , des serpents charriés par le fleuve ont été vus dans et aux alentours de certaines habitations .

Selon OCHA, alors même que la saison des pluies continue en Afrique, quelques 760 mille personnes sont affectées dans 11 pays d Afrique de l'Ouest et Centrale.

L'institution onusienne signale que le Niger et le Soudan avec respectivement avec 71 et une centaine de décès font partie des pays les plus touchés.