Covid-19: la barre des mille décès franchie en Ethiopie

Les autorités qui n'ont pas opté pour le confinement ont toutes fois pris des mesures telles la suspension des enseignements dans les écoles et universités, celle de tous les évènements sportifs et réunions publiques mais aussi la fermeture de ses frontières terrestres, aériennes et maritimes et la suspension des cours dans les écoles et universités et de tous les évènements sportifs et réunions publiques. Le pays qui n'a pas opté pour le confinement, a décrété l'état d'urgence pour une durée de cinq mois, rappelle-t-on.