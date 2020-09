Adama Barrow emboite t-il le pas à certains de ses pairs ouest-africains?

Le président gambien compte t-il comme certains de ses pairs modifier la constitution et se maintenir au pouvoir ?

Ils pensent que le président est revenu sur sa parole et compte s'éterniser au pouvoir. Dans le projet présenté aux députés, le mandat présidentiel est limité à deux.

Le chef de l'état gambien et ses supporteurs qui contestent estiment que le premier mandat de leur champion doit commencer en 2021.

L'avocat et Professeur de Droit Constitutionnelle, Lamin Darboe qui fait campagne pour Adama Barrow auprès des députés, estime que pour respecter la loi, le mandat du chef de l'état ne peut commencer qu'en 2021.

Par conséquent, dit-il, la dernière décision revient au parlement et au peuple lors d'un référendum.

Photo de famille des dirigeants de la CEDEAO. Le guinéen Alpha Condé et l'ivoirien Alassane Ouattara font du forcing pour un troisième mandat alors que le nigérien Issifou Mahamadou en fin de mandat promet de remettre le pouvoir

L'Afrique de l'Ouest est en passe de devenir une zone dans laquelle des chefs d 'Etats font des pieds et des mains pour se maintenir au pouvoir.

Les derniers cas sont ceux des présidents ivoiriens et guinéens qui ont décidé de briguer un troisième mandat.

Lors du dernier sommet de la CEDEAO à Niamey au Niger, le chef de président nigérian Muhamadu Buhari, avait demandé à ses homologues de respecter leur constitution et de pas briguer un troisième mandat comme l'a fait le président mauritanien Ould Albdel Aziz et promis par Issifou Mahamadou du Niger, et lui même Buhari.