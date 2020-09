Tobiloba Jolaosho: un acteur porno nigérian arrêté "pour avoir filmé" dans le bois sacré de la déesse Osun Osogbo

Lire aussi sur BBC Afrique

M. Jolaosho est un producteur de films pornographiques très populaire et très suivi. Des extraits de la vidéo, qui l'aurait montré vêtu de la robe blanche d'adhérents de la divinité d'Osun, ont été publiés sur son site web et sur des comptes de médias sociaux.

Violation de la paix publique

On ne sait pas exactement quand l'enregistrement a été effectué ni comment il est entré dans la forêt, à laquelle on peut accéder facilement par de nombreux chemins.

Un disciple de la divinité, Yemi Elebuibon, estime que M. Jolaosho a profané le bois, qui est une terre sacrée où les fidèles du Nigeria et d'ailleurs offrent des prières et des sacrifices à la déesse Osun.

Célèbre dans le monde entier

Ce festival de deux semaines est considéré comme le plus grand événement religieux traditionnel annuel du peuple Yoruba et attire des milliers de fidèles et de spectateurs du Nigeria et du reste du monde.