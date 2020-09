Le Mozambique va enquêter sur l'assassinat d'une femme par des hommes en tenue militaire

La vidéo montre des hommes en uniforme militaire encerclant une femme, l'un d'eux la frappe à la tête et au corps avec un bâton avant que les autres ne tirent

Les autorités du Mozambique ont promis d'enquêter sur une vidéo montrant des personnes en uniforme de l'armée qui battent et tuent une femme nue dans la province de Cabo Delgado, une région riche en gaz.

Le ministère de la Défense a qualifié les images d'"horribles" et a promis de "vérifier leur authenticité".

Que contient la vidéo ?

Dans la vidéo, un groupe d'hommes en uniforme militaire entourent une femme, l'un d'eux la frappe à la tête et au corps avec un bâton plusieurs fois avant que d'autres ne tirent.

On peut les entendre dire en portugais "tuez-la sur le bord de la route", rapporte l'agence de presse Reuters.

On peut également entendre les hommes crier "vous êtes d'al-Shabab", rapporte l'agence de presse AFP, en référence au groupe djihadiste qui a mené une insurrection contre le gouvernement depuis 2017.

"Les FDS [Forces de défense et de sécurité] réitèrent qu'elles ne sont pas d'accord avec tout acte barbare qui justifie la violation des droits de l'homme", a déclaré l'armée mozambicaine dans un communiqué.

Zenaida Machado, du groupe new-yorkais Human Rights Watch, a appelé à une enquête, affirmant que de tels actes, s'ils sont commis par des soldats, sèment la méfiance au sein de la population et renforcent le récit des insurgés.

Qui sont les insurgés ?

Le groupe - connu localement sous le nom d'al-Shabab, ou la jeunesse - a un programme islamiste, mais il s'appuie sur des décennies de frustrations locales concernant le chômage, les élections truquées, la corruption et la violence.

Les militants, qui ont prêté allégeance au groupe État islamique, ont lancé une série d'attaques contre des villages et des villes de la région au cours des trois dernières années, tuant plus de 1 500 personnes et en déplaçant au moins 250 000, selon l'agence de presse Reuters.