Les djihadistes du Mozambique et la "malédiction" du gaz et des rubis

Crédit photo, Getty Images

Les troupes mozambicaines ne parviennent pas à reprendre aux militants islamistes une ville portuaire importante pour l'exploitation de l'une des plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique. Le pays - trois ans après le début de l'insurrection islamiste - devient un autre État sous la malédiction de ses ressources naturelles écrit l'analyste mozambicain Joseph Hanlon.

Le président Filipe Nyusi est confronté à la réalité de la "malédiction des ressources".

Les insurgés recrutent davantage de membres en exploitant la pauvreté des jeunes dans le nord du Mozambique, a-t-il expliqué dans un récent discours à Pemba, la capitale de la province de Cabo Delgado.

Et il a admis que malgré le fait que les trois provinces du nord - Cabo Delgado, Niassa et Nampula - possèdent une grande richesse naturelle et un énorme potentiel agricole, elles ont les niveaux de pauvreté les plus élevés du pays.

Pendant 15 ans, le PIB du Mozambique a augmenté de plus de 6% par an, en grande partie grâce au charbon, au titane, à l'hydroélectricité et à d'autres ressources naturelles.

Pourtant, la majorité de la population n'en a pas bénéficié ; la pauvreté et les inégalités ont toutes deux augmenté.

La découverte d'un énorme gisement de rubis et d'un champ de gaz géant à Cabo Delgado en 2009-2010 a fait naître l'espoir d'emplois et d'une vie meilleure pour de nombreuses personnes locales, mais ces espoirs ont rapidement été déçus.

Il a été allégué que tous les bénéfices étaient pris par une petite élite du parti Frelimo, qui gouverne le Mozambique depuis l'indépendance en 1975.

Les racines du soulèvement islamiste

Crédit photo, AFP Légende image, Mocimboa da Praia est occupée par des militants depuis la mi-août

Une guerre a commencé le 5 octobre 2017 lorsqu'un groupe d'insurgés a occupé pendant deux jours la ville du district et le port de Mocimboa da Praia.

La ville est située à 60 km seulement au sud de la principale base de développement gazier de Palma et le port était important pour approvisionner le projet gazier.

Les insurgés ont été reconnus comme des hommes de la région.

Depuis lors, la guerre s'est rapidement étendue ; au moins 1 500 personnes ont été tuées et on estime que 250 000 ont fui leurs foyers.

Le gouvernement a perdu le contrôle de trois districts côtiers.

Les insurgés ont occupé Mocimboa da Praia deux fois de plus, et après l'occupation du 12 août, ils y sont restés ; malgré de lourds combats, les forces gouvernementales ne les ont pas délogés.

Au cours des trois dernières décennies, Cabo Delgado a connu un afflux de fondamentalistes chrétiens et musulmans et d'agences d'aide internationale religieuses qui ont tenté de convertir la population locale.

Cabo Delgado est majoritairement musulmane et les nouveaux prédicateurs islamistes, tant des Africains de l'Est que des Mozambicains formés à l'étranger, ont établi des mosquées et ont fait valoir que les imams locaux étaient alliés au Frelimo et à son accaparement des richesses.

Certaines de ces nouvelles mosquées ont fourni de l'argent pour aider la population locale à lancer des entreprises et à créer des emplois - et les islamistes ont fait valoir que la société serait plus juste en vertu de la charia.

Comme l'admet aujourd'hui le président Nyusi, cela s'est avéré intéressant.

Répéter la bataille anticoloniale

Crédit photo, AFP Légende image, Des milliers de personnes ont fui leur foyer et perdu leurs revenus au cours des dernières années

Il y a eu de violents affrontements en 2015 lorsque la police et les chefs traditionnels musulmans ont tenté de bloquer les fondamentalistes, qui se sont alors mis à former des milices, qui ont lancé la première attaque contre Mocimboa da Praia.

Au départ, les insurgés ont été formés au Mozambique par d'anciens policiers et soldats mozambicains. Puis la guerre interne a attiré un soutien extérieur.

Le gouvernement a engagé des mercenaires étrangers, tandis que les insurgés reçoivent un entraînement - en études militaires et religieuses en Afrique de l'Est - de djihadistes étrangers et ont noué des liens informels avec le groupe d'État islamique.

Il est ironique que la guerre d'indépendance du Frelimo ait commencé le 25 septembre 1964 à Chai, à seulement 60 km à l'ouest de Mocimboa da Praia.

Le Frelimo a recruté de jeunes combattants avec une rhétorique très similaire - les autorités coloniales portugaises s'appropriaient toutes les richesses et l'indépendance serait plus équitable.

Deux leaders de la guerre d'indépendance, Alberto Chipande et Raimundo Pachinuapa, ont tous deux 81 ans et sont les hommes les plus puissants de Cabo Delgado.

Ils sont également tous deux membres de la Commission politique du Frelimo, l'organe décisionnel clé du parti. Mais ils sont confrontés à une insurrection qui les étiquette de la même façon qu'elle a étiqueté les colonisateurs il y a 55 ans.

Les origines de la nouvelle guerre remontent à une décennie.

En 2009, l'un des plus grands gisements de rubis du monde a été découvert à Montepuez et, au départ, les mineurs artisanaux et les agriculteurs et commerçants locaux en ont profité.

Mais la concession a été attribuée à M. Pachinuapa en partenariat avec une grande société minière.

Des milliers de petits mineurs et d'agriculteurs dans l'immense zone de la concession ont été touchés.

L'année dernière, Gemfields a accepté de payer 5,8 millions de livres (7,5 millions de dollars) pour régler une affaire portée devant le tribunal de Londres par 273 personnes alléguant des violations des droits de l'homme dans le cadre du défrichement des terres. Sa filiale, qui affirme s'être conformée aux lois mozambicaines sur la réinstallation, a annoncé en août que 105 maisons résidentielles avaient été achevées pour un village en cours de réinstallation.

Puis, en 2010, l'un des plus grands gisements de gaz naturel d'Afrique a été découvert au large des côtes de Cabo Delgado.

Une fois de plus, des membres de l'élite ont profité de l'entretien des compagnies de gaz, tandis que la population locale a été perdante. Les groupes de campagne environnementale comme Justica Ambiental affirment que les compensations offertes ont été insuffisantes.

Les agriculteurs locaux qui cultivent des aliments sans autre outil qu'une houe ont perdu leurs terres ; les pêcheurs avec de minuscules bateaux ou seulement des filets sur la plage ont été chassés.

Les jeunes ayant reçu une certaine éducation et qui espéraient une vie meilleure que celle de leurs parents illettrés ont perdu ces espoirs.

Des communistes aux oligarques

Crédit photo, Ariadne Van Zandbergen

Mais les racines de cette approche remontent bien plus loin.

Au moment de l'indépendance, le Mozambique a tenté de suivre une voie socialiste qui a contrarié l'Occident et a conduit à une guerre par procuration de 1982 à 1992, au cours de laquelle un million de personnes sont mortes.

Avec la fin de la guerre froide en 1992, l'Occident a imposé au Mozambique le type de thérapie de choc utilisé en Europe de l'Est, pour convertir rapidement les communistes en capitalistes.

Mais il s'agissait d'un capitalisme fondé sur l'accès aux ressources de l'État - entreprises, contrats, terres, commissions - qui a créé des oligarques plutôt que des hommes d'affaires.

Il y a eu une privatisation forcée de centaines de sociétés d'État, de préférence aux militaires et aux dirigeants du parti Frelimo.

La Banque mondiale a admis plus tard avoir accordé des prêts qu'elle savait ne pas pouvoir être remboursés à ces entreprises privatisées.

Au début des années 2000, deux militants anti-corruption qui dénonçaient le pillage des banques privatisées ont été assassinés.

Peu de temps après, le Mozambique a reçu 122 millions de dollars (94 millions de livres sterling) de plus que ce qu'il avait demandé lors d'une conférence de donateurs.

Des emplois - mais pas pour les Mozambicains

Crédit photo, AFP Légende image, Le Mozambique a une population musulmane d'environ 18%.

En 2013-14, de hauts fonctionnaires ont arrangé un prêt de 2 milliards de dollars extrêmement corrompu - une vingtaine de personnes au Mozambique ont été inculpées pour ce qui est maintenant connu sous le nom de scandale des "prêts secrets".

Au début, les donateurs ont refusé. Mais lorsque l'ampleur de la découverte de gaz est devenue évidente, les donateurs ont cessé de parler de bonne gouvernance et de réduction de la pauvreté, et ont plutôt insisté sur l'ouverture aux investissements étrangers.

Il n'y a eu qu'une objection pro-forma de la part de la communauté internationale lorsque le Frelimo a été accusé de truquage généralisé lors de l'élection de 2019.

Le 17 juillet 2020, un accord de prêt de 14,9 milliards de dollars a été signé pour financer le projet gazier :

UK Export Finance garantira 1 milliard de dollars, ce qui, selon ses propres termes, soutiendra 2 000 emplois au Royaume-Uni.

La Banque américaine d'import-export a approuvé un prêt de 4,7 milliards de dollars, qui permettra de soutenir 16 700 emplois américains.

Le projet de construction lui-même n'emploiera que 2 500 Mozambicains.

Crédit photo, Thinkstock Légende image, Le gaz représente un espoir pour le pays

Ainsi, plus de sept fois plus d'emplois sont créés aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'au Mozambique.

La plupart des emplois mozambicains ne seront pas occupés par des personnes originaires de Cabo Delgado.

Cela ne mettra donc pas fin au sentiment de marginalisation et de désespoir de nombreux jeunes hommes de Cabo Delgado, qui continueront à rejoindre les insurgés.

Le résultat est un État défaillant, maudit en termes de ressources, avec une pauvreté et des inégalités croissantes, mais avec des profits et des emplois pour les entreprises étrangères et de l'argent pour les personnes clés du gouvernement et du Frelimo.

Le Mozambique est toujours à la recherche d'une solution militaire. Des mercenaires sud-africains pilotent déjà des hélicoptères et le pays discute avec l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis et d'autres pays d'un éventuel soutien militaire, notamment de patrouilles navales.

Mais cela ne résout pas le problème des jeunes hommes appauvris et sans espoir.

Si les griefs ne sont pas redressés et si de nombreux emplois ne sont pas créés, la guerre se poursuivra - et les profits aussi.