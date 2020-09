Coronavirus : des jobs d’éboueur pour contrer chômage au Kenya

Pour aider certains des centaines de milliers de Kenyans qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de coronavirus, le gouvernement paie les gens pour qu'ils nettoient les égouts à ciel ouvert de leur quartier. Récit à Nairobi de la journaliste Andrea Dijkstra.

Les Kényans - vêtus de gilets néon, de masques et de bottes de caoutchouc - se tiennent jusqu'aux chevilles dans un courant gris et puant qui coule entre les baraques en tôle ondulée de Kibera, le plus grand bidonville de la capitale, Nairobi.

À l'aide de leurs bêches et râteaux métalliques, ils ramassent les bouteilles en plastique, les chaussures usées, les couches sales et les excréments humains dans les égouts à ciel ouvert.

"C'est un travail dégoûtant", déclare Abdul Aziz, 33 ans, qui craint de contracter une maladie hydrique comme le choléra en raison des conditions de travail insalubres.

"Mais c'est mieux que de rester à la maison, tout en ayant faim et sans emploi", a déclaré le père de deux enfants, qui a perdu son emploi de chauffeur privé au début de la crise.

Selon le Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS), plus de 1,7 million de Kenyans ont perdu leur emploi au cours des trois premiers mois de la pandémie.

Les parcs animaliers et les lodges sont en grande partie vides en raison de l'absence de touristes.

De nombreuses entreprises ont fait faillite et des bars sont fermés en raison de l'interdiction d'alcool et du couvre-feu.

Pour prévenir des problèmes encore plus graves, tels que l'augmentation de la criminalité et du pillage, le gouvernement a lancé un projet national de grande envergure en matière d'emploi afin de fournir du travail à plus de 200 000 Kényans de moins de 35 ans.

À Nairobi, il fournit du travail à 55 000 personnes qui sont réparties en deux groupes, chacun travaillant 11 jours par mois.

Une dette bien lourde

M. Aziz, qui vit à Kibera, est satisfait du projet sur lequel il a commencé à travailler fin juillet.

Bien que le salaire de 455 shillings kenyans (4,15 $) par jour soit trop bas, estime-t-il.

Il gagnait auparavant environ 13 dollars par jour en tant que chauffeur.

La moitié de ses revenus actuels sert à rembourser les dettes qu'il a contractées auprès de ses amis et des magasins qu'il a ouverts après son licenciement en avril.

Il n'a pratiquement plus d'argent pour le loyer et la nourriture. Par conséquent, sa famille ne prend qu'un seul repas par jour.

Éviter les "toilettes volantes"

"Cette pandémie a ruiné nos vies", déclare Sharon Sakase, 23 ans, qui travaille également sur le réseau d'égouts de Kibera, où elle vit avec sa mère, ses trois jeunes sœurs, un jeune frère et ses deux enfants dans une maison en tôle ondulée exiguë de quelques mètres carrés seulement.

La mère célibataire a reçu une bourse d'une église pour étudier le tourisme et l'hôtellerie.

Cependant, le cours a été suspendu il y a sept mois et le salon de beauté, où elle travaillait en faisant des pédicures pour rapporter de l'argent supplémentaire, n'a pas besoin d'elle car les clients sont restés à l'écart par crainte du virus.

"C'est très difficile de faire ce sale boulot", admet Mme Sakase - car une "toilette volante" passe en sifflant, plongeant dans les égouts et faisant hurler ses collègues du coin.

Il s'agit de sacs en plastique que les résidents sans toilettes utilisent pour se débarrasser des déchets humains.

"Pourtant, je suis heureuse de ce travail", dit la jeune mère. "Je gagne maintenant un peu d'argent pour acheter de la nourriture pour moi et ma famille."

Elle est l'unique soutien de famille de huit personnes depuis que sa mère a perdu son emploi de femme de ménage pendant la crise de la couronne.

Les craintes de corruption

Le gouvernement kenyan a pris des mesures drastiques pour freiner la propagation du virus, après la confirmation de sa première infection le 13 mars dernier.

Un couvre-feu a été imposé, les points chauds de la couronne comme Nairobi et la région côtière ont été bouclés pendant trois mois, l'aéroport international a été fermé pendant cinq mois et les gens ont dû travailler depuis chez eux, ce qui était évidemment impossible pour beaucoup.

En conséquence, 17% des Kenyans sont désormais incapables de faire face à leurs frais de subsistance alors que seulement 47% ont encore une forme de revenus réguliers, selon un sondage mené par la société de recherche financière FSD Kenya.

Pour tenter d'alléger ce fardeau, le gouvernement a adopté des mesures de relance économique. La taxe de vente et l'impôt sur le revenu ont été réduits et les Kenyans dont le salaire mensuel est inférieur à 221 dollars bénéficient d'un allègement fiscal de 100 %.

Toutefois, les personnes travaillant dans le secteur informel ne paient pas d'impôts de toute façon, et ne bénéficient donc guère de ces mesures, si ce n'est que les produits des supermarchés officiels sont peut-être devenus légèrement moins chers.

"De nombreuses petites et moyennes entreprises ont fait faillite, ce qui a entraîné la perte d'un grand nombre d'emplois. Ces avantages fiscaux leur ont été de peu d'utilité", déclare l'économiste kenyan Kwame Owino.

Le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un prêt de 739 millions de dollars au Kenya pour aider à amortir l'impact de Covid-19.

Toutefois, M. Owino estime que le gouvernement n'a pas réussi à utiliser rapidement et efficacement les fonds publics pour faire face à la crise en raison d'autres obligations de paiement importantes et d'allégations de corruption.

"Il faut d'abord payer les salaires des fonctionnaires et assurer le service des dettes publiques", explique M. Owino, directeur du groupe de réflexion de l'Institut des affaires économiques du Kenya, basé à Nairobi.

La dette publique du Kenya est passée à 54,3 milliards de dollars en juin de cette année, soit 62 % du produit intérieur brut (PIB), pour lequel le pays d'Afrique de l'Est a reçu un avertissement officiel de la Banque mondiale l'année dernière.

Le gouvernement enquête sur des allégations de corruption après qu'il ait été allégué qu'un important lot de dons, dont des masques et des ventilateurs du milliardaire chinois Jack Ma, avait disparu après son arrivée dans le pays, ainsi qu'une partie des prêts et des subventions d'institutions telles que la Banque mondiale et le FMI.

"Des amis s'attendaient à ce que je trouve un bon emploi"

Pour ceux qui débouchent les égouts et les canalisations à Kibera dans le cadre du projet d'emploi, l'avenir est inquiétant.

"Tout le monde à Kibera cherche désespérément du travail", déclare Jack Omonoi, 25 ans, diplômé en tant que web designer il y a deux ans.

Il travaillait dans une agence événementielle avant la pandémie mais affirme que tout a été annulé, ce qui l'a obligé à rejoindre le projet d'égouts par pur désespoir.

"Des amis m'ont vu aller à l'université et s'attendaient à ce que je trouve un bon emploi. Maintenant, ils me voient pelleter des crottes dans un égout à ciel ouvert", dit-il en regardant le sol avec découragement.

"Cette situation est extrêmement frustrante".