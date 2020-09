Le général Khalifa Haftar "prêt" à lever le blocus pétrolier en Libye

Depuis janvier, des groupes pro-Haftar bloquent des champs et ports pétroliers, réclamant une répartition équitable des recettes pétrolières gérées par le Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l'ONU.

Le gouvernement qui le soutient dans l'est de la Libye a remis sa démission en début de semaine après des manifestations à Benghazi et dans d'autres villes pour protester contre la détérioration des conditions de vie et la corruption.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos politique où deux autorités se disputent le pouvoir: le GNA, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et un pouvoir incarné par le maréchal Haftar, qui règne sur l'Est et une partie du Sud.