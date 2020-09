Le président de la Cour suprême du Kenya souhaite la dissolution du Parlement

Dans une lettre adressée à M. Kenyatta, le président de la Cour suprême a déclaré que le fait de ne pas avoir plus de femmes parlementaires était contraire à la constitution et équivalait à une discrimination à l'égard des femmes.

La constitution stipule qu'un groupe de femmes ne peut pas occuper plus de deux tiers des sièges parlementaires.

La nouvelle constitution du Kenya a été introduite en 2010, et la règle des deux tiers de femmes aurait dû être promulguée dans les cinq ans.

Bien qu'il y ait eu un débat sur la question, le parlement dominé par les hommes n'a pas encore trouvé de formule pour faire entrer plus de femmes au parlement, plusieurs membres s'opposant à la création de plus de sièges spécifiquement pour les femmes et les mettant au défi de se présenter davantage aux urnes.