Lutte contre le coronavirus : le chef du CDC Afrique salue le leadership africain

John Nkengasong déclare dans l'émission Newsday de la BBC que les initiatives de santé publique sur le continent, notamment l'augmentation des tests, la recherche des contacts et le port des masques faciaux, ont entraîné une baisse des nouveaux cas de coronavirus.

"Nos chiffres reflètent les efforts et le leadership en matière de santé publique alors que le continent s'est rallié à un effort continental commun pour intensifier les tests et le suivi de la recherche des contacts et, ce qui est très important, le port du masque", déclare le Dr Nkengasong.