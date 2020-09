Mwazulu Diyabanza: cinq choses à savoir sur l'activiste panafricain

Crédit photo, Twitter

Le leader du mouvement panafricain Unité, dignité et courage (UDC), Mwazulu Diyabanza, était face à la justice française mercredi suite à son action qui avait fait le tour des réseaux sociaux en juin dernier.

Mais qui est-il, que lui reproche-t-on et quelles sont ses motivations ?

Voici cinq questions pour tout comprendre.

Qui est Mwazulu Diyabanza ?

Mwazulu Diyabanza est âgé 42 ans. Originaire de la République démocratique du Congo, il réside en France et partage son temps entre l'hexagone et le Togo. Le leader du mouvement panafricain Unité, dignité et courage (UDC), milite contre le franc CFA, les "biens mal acquis" et la restitution des œuvres d'art africaines.

Pourquoi est-t-il jugé ?

Crédit photo, AFP Légende image, Mwazulu Diyabanza

Le vendredi 12 juin Mwazulu Diyabanza et d'autres militants de l'UDC prennent - lors d'une action diffusée en direct sur Facebook - un poteau funéraire du 19ème siècle appartenant au peuple Bari du Tchad au musée du Quai Branly - Jacques Chirac situé dans le 7ème arrondissement de Paris en France.

Environ 70 000 objets provenant d'Afrique subsaharienne sont conservés dans ce musée.

Arrêté le soir même, Mwazulu Diyabanza a été libéré après 3 jours de garde à vue au Commissariat du 7ème arrondissement. La police française a récupéré l'œuvre d'art.

Ce 30 septembre, il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « tentative de vol en réunion d'un objet mobile classé ». Il risque 10 ans de prison et 50 000 euros (32,8 millions) d'amende.

De son côté Mwazulu Diyabanza a déposé plainte au commissariat du 7ème arrondissement contre l'État français le 30 juin pour « vol et recel ».

"Nous voulons démontrer sur le plan pénal que les œuvres sont pillées par des actes condamnables, restituer la vérité historique et dire à l'humanité qu'au nom de l'éthique, on ne peut donner raison à un voleur, pilleur et prévaricateur", déclare Mwazulu Diyabanza joint par la BBC.

"Les musées ont pris de décisions au moment de l'acquisition de ces œuvres. Nous voulons aussi déposer une plainte administrative pour annuler le titre de propriété dont dispose le musée du quai Branly", ajoute-t-il.

Est-ce sa seule action visant les musées ?

Crédit photo, https://www.mwazuludiyabanza-official.com/

Après son coup d'éclat au musée du Quai Branly, Mwazulu Diyabanza a récidivé le 30 juillet à Marseille, en tentant d'emporter une épée en ivoire du Musée des arts ­africains, océaniens et amérindiens de la cité phocéenne. Il sera jugé pour cette action au courant du mois de novembre à Marseille.

Le 10 septembre dernier, il a également essayé de récupérer une statuette originaire du Congolaise exposée à l'Afrika Museum de Berg en Dal, aux Pays-Bas. Arrêté par la police, il a été relâché au bout de huit heures de garde à vue.

Pourquoi ces actions coup-de-poing dans les musées ?

Le président français Emmanuel Macron promet dans un discours à l'université de Ouagadougou, le 28 novembre 2017, de restituer aux pays africains les œuvres d'art originaires d'Afrique conservées dans les musées nationaux français.

En Novembre 2018, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ont rendu, à la demande de l'Etat français, leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain sous-titré "Vers une nouvelle éthique relationnelle". Les deux universitaires recommandaient de restituer tous les objets pris de force, ou présumés acquis dans des conditions inéquitables, ou à la demande de leurs pays d'origine.

Lire aussi

Environ 90 000 objets d'arts provenant d'Afrique subsaharienne seraient exposés ou entreposés dans les musées publics français mais seules 27 restitutions ont été annoncées pour le moment et un unique objet a été effectivement rendu. Le sabre d' Omar Saïdou Tall, fondateur de l'empire toucouleur, qui faisait partie des collections du Musée de l'armée à Paris a été rendu au Sénégal le 17 novembre 2019.

Ignorer Twitter publication, 1 Nous demandons à tous ceux qui condamnent les crimes des leaders noirs et Africains d’écrire à la magistrat belge pour la restitution du patrimoine génétique de Lumumba. Suivre sur ma page Facebook officielle pour les détails. @TopCongo @lalibrebe @JTAtv5monde pic.twitter.com/9jsA7PlkIh — Mwazulu Diyabanza (@SiwaLemba) August 31, 2020 Fin de Twitter publication, 1

"Ce n'est pas au prévaricateur ou si j'ose dire au voleur de pouvoir prendre l'initiative du moment où il doit rendre ce qu'il nous a pris de manière injuste et quelles sont les pièces qu'il décide de restituer. Tout a été pillé de 1880 à 1960, durant la période de l'hyper colonialisme dans une vaste opération de vol et de pillage, juste après que l'Afrique a subi l'un des plus grands crime contre l'humanité : la période de l'esclavage", dit Mwazulu Diyabanza.

"Notre démarche n'est pas seulement la restitution des œuvres mais la manière dont elles doivent restituées, nous voulons effacer l'humiliation, les actes de violence et de barbarie, par des actes de dignité et de courage. Notre acte est de la 'diplomatie active' qui a permis de bouger les lignes jusqu'au plus haut sommet", affirme-t-il.

A quoi faut-il s'attendre à l'avenir ?

Mwazulu Diyabanza déclare qu'il est en train de solliciter le soutien de certains gouvernements africains, ainsi que des différentes familles royales qui sont les héritiers dynastiques des œuvres exposées dans les musées européens.

Il pense également à demander des réparations. Selon lui elle doit recouvrir trois aspects.