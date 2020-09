Coronavirus : le Kenya veut traquer les fonctionnaires corrompus

Les travailleurs de la santé se sont mis en grève en raison des mauvaises conditions de travail et du manque d'équipement

Au moins 15 hauts fonctionnaires et hommes d'affaires kenyans sont identifiés et pourront faire l'objet de poursuites en relation avec le vol présumé de dizaines de millions de dollars destinés à l'achat de matériels médicaux.

Les enquêteurs ont découvert comment les appels d'offres du gouvernement ont été passés de gré à gré à des individus et des entreprises sous fond de copinage politique.

Dans un rapport présenté mercredi à une commission sénatoriale conjointe sur la santé et le Covid-19, la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption (EACC) déclare que "les enquêtes ont établi la culpabilité pénale de fonctionnaires dans l'achat et la fourniture de produits d'urgence Covid-19 à l'Autorité kenyane des fournitures médicales (Kemsa), ce qui a entraîné une dépense irrégulière de fonds publics".