Génocide rwandais: WhatsApp réussit à réunir une orpheline et ses proches parents

Crédit photo, Grace Umutoni Légende image, "Vous me connaissez ?" Grace Umutoni a publié ces photos d'elle sur les médias sociaux en avril

Une jeune fille orpheline à l'âge de deux ans lors du génocide rwandais de 1994 a récemment retrouvé certains de ses proches grâce au "miracle" des médias sociaux.

Grace Umutoni, qui ne connaissait pas son nom de naissance, a mis plusieurs photos d'elle sur différents groupes WhatsApp, Facebook et Twitter en avril pour voir si elle pouvait retrouver des membres de sa famille - n'ayant pas réussi à les trouver par des moyens plus officiels.

Tout ce que l'infirmière de 28 ans savait de son passé, c'est qu'elle avait été amenée dans un orphelinat de la capitale, Kigali, du quartier de Nyamirambo, avec son frère, qui avait quatre ans à l'époque et qui est mort plus tard.

Il y a des milliers d'enfants comme Mme Utomoni, qui ont perdu ou ont été séparés de leurs parents pendant le chaos du génocide dans lequel plus de 800 000 Tutsis ethniques et Hutus modérés ont été tués en 100 jours.

Beaucoup sont encore à la recherche d'indices sur leur famille, ce qui est parfois d'autant plus difficile que les familles ne partagent pas traditionnellement leurs noms de famille.

Après qu'elle a posté ses photos, quelques personnes ont prétendu être des parents - mais ce n'est que plusieurs mois plus tard que quelqu'un s'est manifesté et a semblé plausible.

Antoine Rugagi avait vu les photos sur un groupe de WhatsApp et l'avait contactée pour lui dire qu'elle ressemblait beaucoup à sa sœur, Liliose Kamukama, qui a été tuée dans les premiers jours du génocide en avril 1994.

Le miracle pour lequel j'ai prié

"Quand je l'ai vu, j'ai aussi vu à quel point nous nous ressemblions", a déclaré Mme Umutoni à la BBC Great Lakes à propos de l'homme qui pourrait être son oncle.

"Mais seuls les tests ADN pouvaient confirmer si nous étions apparentés, alors nous sommes allés les prendre à Kigali en juillet dernier."

Mme Umutoni a quitté le district de Gakenke où elle travaille pour se rendre dans le sud et M. Rugagi est venu de sa maison à Gisenyi, dans l'ouest, pour qu'ils puissent prendre les résultats ensemble.

Crédit photo, Grace Umutoni Légende image, Grace Umutoni et Antoine Rugagi se sont rendus à Kigali pour obtenir les résultats de leurs tests ADN

Ce fut un grand jour pour tous les deux, car les tests ont montré qu'il y avait 82 % de chances qu'ils soient liés.

"J'étais choquée, je ne pouvais pas me retenir d'exprimer mon bonheur, même aujourd'hui je pense que je suis dans un rêve, c'est le miracle pour lequel j'ai toujours prié", dit Mme Umutoni.

Son oncle récemment retrouvé lui a dit que le nom que lui avaient donné ses parents tutsis était Yvette Mumporeze.

Il a également pu la présenter à des parents du côté paternel de la famille.

Parmi eux, Marie Josée Tanner Bucura, sa tante paternelle, qui est restée bloquée en Suisse pendant des mois à cause de la pandémie de coronavirus.

Crédit photo, Grace Umutoni Légende image, Grace Umutoni (L) et une photo de sa mère Liliose Kamukama (R) tirée d'un ancien album de famille

Avant même que les résultats du test ADN ne soient connus, elle était convaincue que Grace Umutoni était sa nièce après avoir comparé sa photo à celles d'un vieil album de famille.

"Cette fille était clairement la fille de mon frère Aprice Jean Marie Vianney et de sa femme Liliose Kamukama. Ils ont tous deux été tués dans le génocide."

Nous pensions que personne n'avait survécu.

Mme Bucura a également pu lui dire que le nom complet de son frère qui l'accompagnait à l'orphelinat était Yves Mucyo - elle ne se souvenait que de son prénom - et qu'elle avait également eu un frère d'un an appelé Fabrice.

Le génocide a commencé après qu'un avion transportant les présidents du Rwanda et du Burundi - qui étaient tous deux hutus - a été abattu dans la nuit du 6 avril 1994, et les tueries ont commencé le lendemain.

Les milices hutues ont reçu l'ordre de traquer les membres de la communauté minoritaire tutsie - et la banlieue de Nyamirambo à Kigali a été l'un des premiers endroits à être pris pour cible.

Des gens ont été tués, souvent à coups de machette, chez eux ou à des barrages routiers mis en place pour contrôler les personnes qui fuyaient - certains ont réussi à se réfugier dans les églises et les mosquées de Nyamirambo, en pleine pagaille.

Mme Bucura dit que quelqu'un avait repéré une femme qui avait attrapé le bras d'Yves et s'était enfuie - mais ils n'ont pas pu obtenir plus d'informations. On ne savait rien de sa sœur.

Le génocide a pris fin en juillet 1994 lorsque le groupe rebelle tutsi, le Front patriotique rwandais (FPR) dirigé par l'actuel président Paul Kagame, a pris le pouvoir.

"Nous pensions que personne n'avait survécu, nous les avons même pleurés chaque année en avril, à l'occasion de l'anniversaire du génocide", explique Mme Bucura.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Rwanda: le génocide enseigné à l'école

En grandissant, Mme Umutoni n'a pas pu obtenir plus de détails car Yves est mort peu de temps après son arrivée à l'orphelinat. On lui a dit qu'il avait succombé à ses blessures car il avait été blessé alors qu'il s'échappait des milices hutues.

À l'âge de quatre ans, elle a été adoptée et élevée par une famille tutsie du sud du pays, qui l'a appelée Grace Umutoni.

Je vivais dans le chagrin

"Au lycée, les fonctionnaires m'ont aidée et sont retournés à l'orphelinat de Kigali pour demander s'il y avait des traces de mon passé, mais il n'y avait rien", dit-elle.

"J'ai toujours vécu dans la tristesse d'être quelqu'un sans racines, mais je continuais à prier Dieu pour un miracle.

"Quelle que soit la qualité du traitement que m'a réservé la famille adoptive, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma famille biologique, mais la seule référence qu'on m'a donnée était le nom de Yves et Nyamirambo - trop peu d'informations pour lancer une recherche".

Elle est curieuse d'en savoir plus sur ses parents - et une grande réunion de famille est prévue pour rassembler les parents de tout le Rwanda et d'ailleurs, bien que le coronavirus ait retardé le rassemblement.

En attendant, elle est présentée, principalement via WhatsApp, à d'autres parents et cousins - et a découvert qu'elle a un demi-frère plus âgé qui vit à Kigali.

Son père l'a eu d'une relation antérieure à son mariage.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le récit d'une survivante du génocide du Rwanda

"Nous sommes reconnaissants à sa famille adoptive"

Depuis 1995, près de 20 000 personnes - pour la plupart des enfants - ont été réunies avec leur famille par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

"Nous recevons encore des demandes de survivants du génocide qui ont été enregistrés dans différents orphelinats", déclare à la BBC sa porte-parole au Rwanda, Rachel Uwase.

Depuis le début de l'année 2020, le CICR a réuni 99 personnes qui n'avaient pas vu leur famille depuis plus de deux décennies.

Pour Mme Bucura, la découverte de la survie de sa nièce est un moment de remerciement.

"Nous sommes reconnaissants à la famille qui lui a donné un nom et l'a élevée", dit-elle.

Grace Umutoni dit qu'elle s'en tiendra à son nom adoptif car c'est ainsi qu'elle a été connue pendant la plus grande partie de sa vie.

Mais elle est à jamais reconnaissante aux médias sociaux de lui avoir donné un sentiment d'appartenance.

Je parle maintenant régulièrement à ma "nouvelle" famille - mes cousins, mes tantes et mon frère", dit-elle.

"J'ai passé toute ma vie à sentir que je n'avais pas de racines.