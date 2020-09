Comprendre l'affaire Sidiki Diabaté vs Mariam Sow alias Mamacita en 5 questions

Crédit photo, SIDIKI DIABATÉ OFFICIEL Légende image, L'artiste malien Sidiki Diabaté.

Sidiki Diabaté est en garde à vue et sous le coup d'une enquête pour viol et coups et blessures.

Célèbre pour avoir su remettre la kora au gout du jour, Sidiki Diabaté séduisait les mélomanes de toute l'Afrique et semblait filer le parfait amour avec sa compagne de longue date Mariam Sow.

Mais, selon les accusations de la jeune femme qui ont fait surface contre l'artiste, elle vivait en réalité un enfer quotidien sous les coups et les brimades psychologiques du chanteur.

De quoi le chanteur est-il accusé ?

On lui reproche d'avoir séquestré et battu sa compagne. Mariam Sow dit avoir trouvé refuge chez une amie, profitant d'un moment d'inattention des gardes du corps de l'artiste chargés de sa surveillance.

C'est son amie, toujours selon Mariam Sow, qui va ensuite tirer la sonnette d'alarme en publiant sur Instagram des photos de son corps couvert de bleus et de blessures, le visage tuméfié. Des images datant de l'année dernière.

Le chanteur serait coutumier du fait. Mariam Sow l'accuse de l'avoir battue à de nombreuses reprises y compris en utilisant des objets tels que des rallonges électriques, des ceintures ou des cravaches.

Le chanteur a été arrêté par la police malienne le 21 septembre et placé en garde à vue.

Après trois jours de garde à vue à la brigade d'investigation judiciaire de Bamako, l'artiste musicien a été déféré le vendredi 25 septembre à la maison centrale d'arrêt de Bamako.

Sidiki Diabaté est suspecté de séquestration et de coups et blessures aggravés. Approché par notre correspondant au Mali, Me Cheick Omar Konaré, qui représente l'artiste, n'a pas voulu s'exprimer sur l'affaire qui, selon ses dires, "est toujours en cours".

Le musicien malien a d'abord nié connaître la jeune femme, puis lorsque les accusations ont été rendues publiques, il a déclaré au Monde Afrique que l'affaire était "plus compliquée qu'il n'y paraît", mais il a gardé le silence depuis son arrestation.

Me Cheick Omar Konaré, avocat de Sidiki Diabaté, a insisté sur le fait que son client bénéficiait toujours de la présomption d'innocence, lors de son échange avec notre correspondant au Mali.

Qui est l'accusatrice ?

Mariam Sow, surnommée Mamacita, qui porte aujourd'hui ces accusations contre Sidiki Diabaté est une influenceuse d'origine guinéenne très présente sur le réseau Tik Tok.

Elle dit qu'elle a été en couple avec Sidiki Diabaté pendant sept ans, de 2013 à cette année.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La star de l'afro-pop malien Sidiki Diabaté.

Quelles ont été les réactions dans le monde de la musique ?

Le chanteur a vu de nombreuses portes se fermer.

Sa maison de disque Universal Music Africa a suspendu son contrat.

Sidiki Diabaté a, par ailleurs, été disqualifié de deux compétitions musicales les Primud qui récompensent les artistes de coupé-décalé (il y avait été couronné meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest en 2018) et les Afrimma qui couronnent les artistes du continent.

Que risque le chanteur au plan judiciaire ?

Selon Me Cheick Omar Konaré, les sanctions prévues par le Code pénal malien pour les coups et blessures aggravés vont de un à cinq an d'emprisonnement et une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA.

Pour le motif de séquestration et coups et blessures volontaires, la peine d'emprisonnement est d'un à cinq ans, assortie d'une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA.

Toutefois, l'emprisonnement pourrait être porté à dix ans et l'amende à 3.600.000 FCFA à l'égard des sanctions visées aux articles 37, 38 et 39 du Code Pénal. Ces articles font référence notamment aux circonstances d'aggravantes comme le flagrant délit, la préméditation ou les actes commis sous l'emprise de la drogue ou autres substances.

En attendant son procès, Sidiki Diabaté est enfermé à la maison d'arrêt de Bamako.

Qui est Sidiki Diabaté ?

Le chanteur-compositeur malien âgé de 28 ans est issu d'une lignée de musiciens très connus au Mali.

Il porte le nom de son grand-père reconnu comme le "roi de la kora" et est le fils de Toumani Diabaté, un autre très grand joueur de cet instrument à cordes typique de l'Afrique de l'Ouest.

Légende image, Sidiki Diabate et son père Toumani Diabate lors d'un concert à Londres en 2014.

Sidiki Diabaté compte plusieurs collaborations avec des musiciens internationaux à son actif. En 2015, il contribue sur l'album du groupe anglais Gorillaz, en 2017 avec le chanteur français Matthieu Chedid ou des featuring avec les rappeurs Niska, Guizmo ou Black M.

Par ailleurs, la star a déjà été nominée pour de nombreux prix hors du Mali dont les Grammy Award en 2015 et les MTV Africa Music Award en 2016. Il a reçu une Victoire de la musique en 2017.

