FACT : les autorités tchadiennes annoncent "la défaite des rebelles"

il y a une heure

"Comme vous le savez sans doute, des rebelles ont fait une incursion sur notre territoire et nous avons répondu par une action militaire appropriée. Nous avons ramené les prisonniers de guerre et leur matériel. Nous avons nettoyé toutes les zones où ils se sont infiltrés et je peux vous garantir que l'ensemble du territoire est sécurisé. Nous demandons à la population de retourner à ses occupations normales et de profiter de la paix retrouvée. Notre pays est sécurisé grâce à Dieu", déclare-t-il.