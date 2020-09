Coronavirus : l'âge des populations et le climat à l'origine des faibles contaminations en Afrique

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent, mais les chiffres restent faibles ailleurs

Des populations plus jeunes, moins denses ainsi que des climats chauds et humides sont cités comme les principales raisons pour lesquelles l'Afrique a été épargnée par l'augmentation des cas de coronavirus.

Alors que l'Europe et les Amériques sont confrontées à un nombre élevé de cas, les infections ont diminué dans de nombreux pays africains.

Outre les facteurs sociaux et environnementaux en faveur du continent, l'Organisation mondiale de la santé a salué l'action "décisive" des nations africaines.

"La tendance à la baisse que nous avons observée en Afrique au cours des deux derniers mois est sans aucun doute un développement positif et témoigne des mesures de santé publique énergiques et décisives prises par les gouvernements de la région", a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration, l'OMS a indiqué qu'un "mélange de facteurs socio-écologiques tels que la faible densité et la mobilité de la population, le climat chaud et humide, le groupe d'âge inférieur" étaient les facteurs les plus susceptibles d'être à l'origine de ce déclin.