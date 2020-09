Afrique Avenir: Des outils pour démarrer un podcast

Pour débuter son propre podcast et pouvoir traiter des sujets dont on a envie, il faut d’abord savoir ce que c’est qu’un podcast, ses avantages et toutes les possibilités qu’ils vous offrent. Comment s’y prendre pour créer le sien et raconter ses propres histoires? Il faut bien sûr écouter et s’inspirer d’autres productions sonores. Il y en a pléthore sur les réseaux sociaux.