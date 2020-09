"Il est difficile pour un entraineur noir qualifié d'avoir un emploi en Europe"

L'ancien capitaine de la Sierra Leone Mohamed Kallon est conscient des défis qui l'attendent pour s'établir et travailler au plus haut niveau en Europe.

Mohamed Kallon, âgé de 41 ans, s'exprime après avoir obtenu en Italie la plus haute qualification d'entraîneur de football européen, la licence UEFA Pro.

L'ancien attaquant de l'Inter Milan et de Monaco veut contribuer par son action à changer la perception des entraîneurs noirs.

"Il est plus facile pour les ressortissants italiens d'obtenir un emploi d'entraîneur que les étrangers en raison de leur système".

"Le fait est que les entraîneurs noirs qualifiés ont du mal à trouver un emploi dans les grands clubs européens parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être performants au plus haut niveau".

"Il est temps que cette perception change et je veux faire partie de ce qui porte ce changement. Il faut que trois ou quatre entraîneurs noirs fassent une percée, et nous serons là".

Kallon a souligné qu'il a fallu du temps pour que les joueurs noirs s'établissent au plus haut niveau du football européen.

"Des joueurs comme George Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Abedi Pelé, pour n'en citer que quelques-uns, ont bien joué en Europe et nous ont fait connaître sur la scène mondiale".

"Nous l'avons fait en tant que footballeurs, maintenant nous devrions le faire en tant qu'entraîneurs. Changeons notre mentalité et la façon dont les gens nous perçoivent".

"Nous devons croire en nous-mêmes et nous dire que nous pouvons réussir et atteindre les plus hautes marches du podium".