Sho Madjozi, "une Tsonga urbaine du 21e siècle"

Afrique du Sud : la rappeuse Sho Madjozi plaide pour la revalorisation de la femme noire

Sho Madjozi est une rappeuse sud-africaine mêle la langue tsonga [ou Xitsonga] à l’anglais et au swahili dans ses textes.

Dans les rues de Conakry, d’Abidjan, de Nairobi ou de Kinshasa jusque dans les quartiers branchés de Brooklyn aux États-Unis ou de Londres au Royaume Uni, les styles et les coiffures afro ornent la tête de jeunes gens de plus en plus décomplexés.