Indépendance du Nigéria : soixante ans d'histoire en images

Alors que le Nigeria se prépare à célébrer l'anniversaire de son indépendance, Nduka Orjinmo, de la BBC, vous présente six images, une par décennie, qui symbolisent des moments-clés de ces 60 ans d'autonomie du pays.

1960 - Un géant africain s'éveille

Crédit photo, Getty Images

Après des décennies de domination coloniale britannique, le Premier ministre Sir Abubakar Tafawa Balewa prend le pouvoir et dirige le nouveau gouvernement de coalition du Nigeria indépendant.

Les célébrations durent des semaines dans certaines régions du pays et pour les personnes présentes sur le champ de course (aujourd'hui la place Tafawa Balewa) à Obalende, Lagos, le 1er octobre 1960, c'est une expérience inoubliable.

"Juste avant minuit, ils ont éteint les lumières et abaissé le drapeau britannique, l'Union Jack", déclare à la BBC Ben Iruemiobe, alors un étudiant de 16 ans qui assiste avec des yeux plein d'étoiles au lever du drapeau nigérian.

"Puis, à minuit, les lumières ont été rallumées et le drapeau vert, blanc et vert s'est dressé majestueusement à la vue de tous. Cela a été suivi par une volée de feux d'artifice, puis la fanfare militaire a joué et nous nous sommes réjouis".

Les articles les plus lus sur BBC Afrique :

1970 - Une guerre civile sanglante

Crédit photo, Getty Images

Sept ans après l'indépendance, une guerre civile éclate lorsque la région orientale du Nigeria tente de former l'État séparatiste du Biafra.

Ce conflit dure trois ans et se termine par la reddition du Biafra. Il entraîne la mort de plus de deux millions de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui meurent de faim dans l'est du Nigeria.

Le romancier américain Okey Ndibe, qui était enfant pendant la guerre, décrit ce conflit comme l'événement marquant de l'histoire difficile du Nigeria.

"Le principal objectif du gouvernement a été atteint, mais à un coût humain et moral très élevé"; dit-il.

"Le fantôme du Biafra continue de hanter le Nigeria. La violence croissante dans la zone nord-est, la renaissance de l'agitation au Biafra, et les demandes des habitants de la région pétrolifère du delta du Niger pour le contrôle des ressources, sont les conséquences de l'échec du Nigeria à utiliser la justice comme arbitre des politiques publiques", explique-t-il à la BBC.

1980 - 'Les Ghanéens doivent partir !'

Crédit photo, Getty Images

En 1983, le gouvernement de Shehu Shagari a ordonné à plus d'un million de migrants d'Afrique de l'Ouest, pour la plupart des Ghanéens, de quitter le Nigeria sans délai, le pays étant confronté à un ralentissement économique.

Le sac en plastique à carreaux rouges, blancs et bleus que les Ghanéens qui partaient utilisaient pour transporter leurs biens a été baptisé "Ghana Must Go" (les Ghanéens doivent partir).

Mais aujourd'hui, il est plus souvent considéré comme un symbole de mauvaise gestion au Nigeria, car ce sac est l'instrument préféré des politiciens corrompus pour transporter d'énormes quantités d'argent.

Lire aussi :

1990 - Retour de la démocratie après des années de dictature militaire

Crédit photo, Getty Images

Après 16 ans de dictature militaire sanglante, interrompue par 82 jours de gouvernement civil en 1993, la démocratie se réinstalle au Nigeria en 1999. Le général Abdulsalam Abubakar transfère le pouvoir à Olusegun Obasanjo, qui remporte les élections nationales.

Les années 1990 sont une décennie bien remplie dans l'histoire politique du Nigeria, avec notamment l'annulation d'une élection par les militaires en 1993, la condamnation mondiale de la pendaison en 1995 de neuf militants écologistes, dont Ken Saro-Wiwa, par le général Sani Abacha, et la mort de ce dernier en 1998.

Le passage à un régime démocratique est considéré par beaucoup comme le point culminant de ces trois événements. Les 21 années qui se sont écoulées depuis marquent la plus longue république ininterrompue de l'histoire du Nigeria.

Lire aussi :

2000 - 'Nous sommes noirs, nous sommes beaux et nous sommes très demandés'

Crédit photo, Getty Images

Le 16 novembre 2001, un groupe de femmes est en compétition pour le concours de beauté Miss Monde, organisé cette année là en Afrique du Sud. A ce moment seule une poignée de Nigérianes étaient au courant de l'événement.

Mais à la fin de la journée, des millions de personnes dans le pays le plus peuplé d'Afrique apprennent à connaître le nom d'Agbani Darego, 18 ans, la première Africaine noire à être couronnée Miss Monde.

"Avant qu'Agbani ne gagne, il n'était pas facile de faire participer les Nigérians et les Africains aux concours, car ils se disaient qu'ils n'avaient aucune chance de gagner".

"Mais de 20 à 50 participantes, nous sommes passés aujourd'hui à des milliers de candidates depuis la victoire d'Agbani. Maintenant, tout le monde veut de la musique africaine et de la danse africaine. Nous sommes noirs, nous sommes beaux et nous sommes très demandés", explique à la BBC Ben Murray-Bruce, ancien organisateur du concours de la plus belle fille du Nigeria.

Lire aussi :

2010 - Enlèvement des lycéennes de Chibok

Crédit photo, Getty Images

En avril 2014, le groupe militant islamiste Boko Haram enlève 276 filles de leur école à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Une région marquée par l'insécurité.

Boko Haram avait déjà kidnappé de nombreuses filles et femmes auparavant, mais l'enlèvement des écolières déclenche une campagne mondiale avec le hashtag #BringBackOurGirls (Ramenez nos filles).

Bukky Shonibare, l'un des dirigeants du groupe Bring Back Our Girls au Nigeria, qui manifeste sans relâche pour que le gouvernement intervienne et aide à la libération des filles, affirme que l'enlèvement a grandement affecté l'éducation dans le nord du Nigeria.

"Les enfants - garçons et filles - ont eu peur d'aller à l'école, et les parents doivent choisir entre garder leurs enfants en vie ou les envoyer à l'école", dit-il.

"Les efforts pour atteindre la parité scolaire ont été grandement affectés. Les progrèes enregistrés [précédemment], en particulier en ce qui concerne l'éducation des filles, ont été immensément affectés", a-t-elle déclaré.