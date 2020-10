Pourquoi enchaîne-t-on des malades mentaux au Nigéria pendant des années

Une vague de cas de personnes secourues après avoir été enfermées pendant de nombreuses années par leur famille a choqué les Nigérians et a mis en lumière la négligence des parents et le manque de services de santé mentale.

Certains adultes, dont on dit qu'ils sont malades mentaux, ont été retrouvés avec des chaînes de fer autour des chevilles et forcés de manger, de dormir et de déféquer dans le même lieu clos.

Dans un cas, un homme de 32 ans a été enchaîné pendant au moins sept ans dans le garage de ses parents, dans le nord-ouest de l'État de Kano.

On a également signalé des cas d'enfants traités violemment alors qu'ils étaient sous la garde de belles-mères ou de parents.

Lire aussi :

Dans le cas le plus récent, en septembre, la belle-mère d'un enfant de sept ans a été arrêtée après qu'il ait été prétendument battu à mort à son domicile de Kano, le plus grand État du nord du Nigeria. La belle-mère n'a pas encore été inculpée, et n'a pas fait de commentaires.

Le garçon dans le poulailler

Bien qu'il y ait des cas de maltraitance d'enfants dans tout le Nigeria, l'attention s'est récemment portée sur le nord du pays, en raison de l'histoire d'un enfant de 11 ans qui a été enfermé dans un poulailler dans l'État de Kebbi, alors que son père et ses belles-mères, qui ont maintenant été accusés par le tribunal, vivaient confortablement dans la maison.

Les gens étaient scandalisés par l'image d'un enfant mal tenu, accroupi à côté d'une poule et d'une dinde.

"Après l'affaire de Kebbi, nous avons commencé à recevoir des tuyaux", a déclaré Haruna Ayagi, responsable du Human Rights Network (HRN), une organisation non gouvernementale qui a participé au sauvetage de douze personnes, dont sept enfants, rien qu'en août, dans l'État de Kano.

"Ce que nous avons remarqué, c'est que les enfants qui ont été maltraités ne vivaient pas avec leur mère", a ajouté M. Ayagi.

Dans la capitale Abuja, deux enfants ont été sauvés d'une toilette, où ils auraient été enfermés quotidiennement par leur belle-mère jusqu'à son retour du travail.

"Battu, brûlé et affamé"

Certaines des photos des enfants maltraités ressemblaient aux images d'un film de Nollywood, où le personnage d'une méchante belle-mère est devenu un stéréotype que la plupart des Nigérians connaissent, bien qu'il y ait bien sûr de nombreuses belles-mères qui prennent très bien soin de leurs enfants non-biologiques.

Dans un cas à Kano, une fillette de sept ans aurait été battue, brûlée et affamée par sa belle-mère, selon les autorités.

La jeune fille et les autres enfants sauvés à Kano sont maintenant dans des foyers d'accueil du gouvernement, où ils reçoivent un traitement et des conseils, tandis que certains des parents et tuteurs ont été arrêtés, mais n'ont pas encore été inculpés.

Une loi fédérale de 2003 protégeant les droits des enfants donne à l'État le droit de retirer un enfant soupçonné d'être "négligé ou maltraité".

Mais 11 États du nord, dont Kano, n'ont pas encore adopté cette loi, principalement en raison de l'opposition à la définition d'un enfant comme toute personne de moins de 18 ans et donc à l'interdiction des mariages d'enfants qui ont lieu dans la région. Certains musulmans pensent qu'une fois qu'un garçon ou une fille atteint l'âge de la puberté, ils sont adultes et peuvent se marier.

Ce conflit bloquant l'adoption de la législation dans les 11 États, il est plus difficile pour l'État d'intervenir dans un cas présumé de mauvais traitements ou de négligence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le gouvernement a eu du mal à faire appliquer une loi interdisant les trafiquants d'enfants au Nigeria

En outre, la polygamie dans le nord et la facilité avec laquelle un mari peut dissoudre son mariage islamique - il lui suffit de dire à sa femme "Je divorce de toi" - font que de nombreux enfants ne vivent pas avec leur mère biologique ou finissent dans des foyers brisés où ils risquent d'être maltraités.

"Il y a eu une normalisation de la violence contre ces enfants, principalement comme un acte de méchanceté et d'ignorance des droits humains fondamentaux", a déclaré Imaobong Ladipo Sanusi, directeur de Wotclef, une organisation qui fait campagne pour les droits des femmes et des enfants.

Elle souhaite que des campagnes de sensibilisation soient organisées sur ce qui constitue "la violence contre les personnes et pour comprendre une carte de signalement claire".

Les stigmates de la maladie mentale

Le trentenaire sauvé du garage de ses parents à Kano, où les voisins ont dit qu'il avait été enfermé pendant sept ans pour avoir prétendument été malade mental, pouvait à peine marcher quand il a été trouvé.

Crédit photo, HRN Légende image, Les sauveteurs ont dû scier la chaîne pour sauver un homme à Kano

Ses jambes étaient tordues au niveau de ses genoux gravement calleux et trop frêles pour supporter son corps très émacié.

Dans un autre cas à Kano, un homme de 55 ans a été retrouvé enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre. L'un de ses pieds était attaché à un grand rondin par une barre métallique.

Il avait été enfermé par sa famille pendant 30 ans parce qu'il était malade mental, et a été emmené à l'hôpital général de Rogo. Un médecin de l'hôpital, Luis Nweke, a déclaré qu'il souffrait de "comportement irrationnel et de psychose".

Pendant de nombreuses années, le Nigeria a lutté pour s'occuper des malades mentaux, en partie à cause de la stigmatisation qui y est associée.

Dans certaines communautés, la maladie mentale est considérée comme un tabou et les malades mentaux sont qualifiés de "fous", excommuniés par leurs familles, forcés de parcourir les rues avec des vêtements en lambeaux et de manger dans les décharges.

"Les cas dans le nord sont le reflet de ce qui se passe au Nigeria. La question de l'enfermement des malades mentaux et des mauvais traitements qu'ils subissent est un problème très répandu dans le pays", a déclaré à la BBC le Dr Taiwo Lateef, président du syndicat des psychiatres.

On ne dispose pas de données actualisées sur le nombre de personnes nécessitant un traitement, mais avec moins de 300 psychiatres dans un pays qui compte environ 200 millions d'habitants, les familles se tournent souvent vers les centres de guérison traditionnels et les établissements confessionnels, tant chrétiens que musulmans.

"Parce que la plupart des gens considèrent la maladie mentale comme un problème spirituel, ils cherchent de l'aide auprès des chefs spirituels et des guérisseurs traditionnels dans l'espoir d'exorciser le mauvais esprit responsable", a déclaré le Dr Oluseun Ogunnubi, un psychiatre consultant.

Un rapport publié en 2013 par le ministère de la santé nigérian indique qu'au moins 10 % de la population souffre de troubles mentaux courants. Moins de 10 % de ce nombre ont eu accès aux soins dont ils avaient besoin, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Bien que le manque d'établissements de santé mentale fasse partie d'un problème plus large au sein du secteur de la santé, le fait qu'il y ait moins de 15 centres neuropsychiatriques gérés par l'Etat dans le pays rend l'accès difficile pour de nombreuses personnes, en particulier dans les zones rurales.

Mais même dans les régions où des établissements de santé mentale sont disponibles, la stigmatisation associée à la prise en charge d'un proche empêche de nombreuses familles de le faire.

"La plupart des gens ne veulent même pas être vus à l'entrée des hôpitaux psychiatriques en raison des mythes et des idées fausses qui entourent la santé mentale", a déclaré le Dr Lateef.

"Les gens vivent dans le déni à cause de la stigmatisation. Comment peut-on dire que j'ai une maladie mentale, parce qu'ils ne l'ont jamais acceptée comme une forme de maladie", a-t-il demandé.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Ayanfe Olarinde est une artiste spécialiste de l'esquisse à Lagos