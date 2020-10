Coronavirus au Sénégal : garder le Covid-19 à distance

"Lorsque le premier cas est apparu, nous étions très anxieux et j'étais en colère parce que c'était un cas importé", explique le Dr Khardiata Diallo, qui coordonne le centre de traitement de l'épidémie à l'hôpital de Fann dans la capitale, Dakar.

Fin février, un Français est rentré à Dakar après des vacances au ski, avec de la fièvre, un mal de gorge et un mal de tête.

Tests gratuits en 24 heures

Ibrahima Diop, qui travaille dans un centre d'appel, a été diagnostiqué et traité pour la première fois pour le paludisme lorsqu'il a attrapé la Covid-19 en avril

Aujourd'hui, le laboratoire situé dans le quartier du Plateau de Dakar fonctionne 24 heures sur 24 et les tests ont été étendus à tout le pays.

Les tests pour les personnes présentant des symptômes sont gratuits et les résultats sont publiés en huit heures.

Selon le Dr Sall, la fabrication des tests d'anticorps a déjà commencé et ils devraient être mis sur le marché dans les prochaines semaines.

Il fonctionnera comme un test de grossesse, coûtant près d'un dollar et donnant des résultats en 10 minutes seulement.

Le test à domicile qui montrera si une personne est actuellement atteinte d'un coronavirus a été retardé et est actuellement en cours de validation par l'école de médecine tropicale de Liverpool, mais on espère qu'il sera encore disponible avant la fin de l'année.

Des niveaux de tests plus élevés devraient également permettre un diagnostic précoce.

Ibrahima Diop, un télévendeur de 29 ans de Dakar, est tombé malade en avril et a d'abord été traité pour le paludisme.

Ce n'est que sur l'insistance de sa mère, qui travaillait dans un hôpital, qu'il a été testé et diagnostiqué pour le coronavirus - avec 60 de ses collègues du centre d'appel.

Chanter pour vaincre le virus

Un indice global de la gestion de la Covid-19, établi par le magazine Foreign Policy, a donné au Sénégal la meilleure note possible pour sa stratégie de communication - de grandes figures musicales se sont également joints à l'effort d'information.

La chanson met en scène le célèbre musicien sénégalais Youssou Ndour, qui appelle les gens à rester chez eux et à se laver les mains.

Il y a également des fresques murales colorées à la plus ancienne université du Sénégal, appelant les étudiants à partager les bonnes techniques de prévention des coronavirus avec leurs camarades de classe,

De l'autre côté de la route, on peut voir les bassins bleus qui ont été installés pour le lavage des mains dans certains lieux publics.

Dans les premiers jours de la pandémie, des mesures préventives ont été mises en place, notamment l'état d'urgence, la fermeture totale des écoles et un couvre-feu nocturne

Les restaurants, les supermarchés et les banques ont rapidement introduit des contrôles de température à leurs entrées.

On peut voir des lavabos publics à Dakar pour encourager la gens à se laver les mains

Aujourd'hui, les 14 régions du Sénégal sont toutes équipées pour traiter les patients atteints de coronavirus et il ne reste plus que 26 patients sous respirateur dans tout le Sénégal.

Le patient de 58 ans y est traité depuis un peu plus d'une semaine - il est diabétique.

"Le problème était que nous n'avions que 10 lits avec des respirateurs et il y avait des moments où on était surchargé, ce qui signifiait que nous recevions des appels demandant un lit et que nous ne pouvions pas recevoir le patient.