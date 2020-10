Soumaïla Cissé, chef de l'opposition malienne libéré après plus de six mois de captivité

Il a été libéré après plus de six mois de captivité. L'ancien président de la commission de l'UEMOA avait été kidnappé le 25 mars dans le centre du pays par des hommes armés, en pleine campagne électorale.

Soumaila Cissé et ses accompagnants sont attaqués le 25 mars entre 16h et 17h par des hommes armés qui les ont kidnappés.

« Son garde du corps a été tué lors de la prise d'otages. Cela témoigne de la violence de l'attaque », expliquera plus tard Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'Union pour la république et la démocratie (URD) parti de Soumaila Cissé.

Trois ans plus tard, en 1997, ce militant de l'Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA/PASJ) est de nouveau ministre des Finances et ministre de l'Equipement, de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme en 2000.