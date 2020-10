Par avion, bateau et à pied : la RDC utilise tous les moyens pour contrer la rougeole

Ces deux dernières années, la République démocratique du Congo a été confrontée à la pire épidémie de rougeole au monde, qui a tué plus de 7 000 enfants.

La journaliste Sara Assarsson et le photographe Johannes Tegner rencontrent les travailleurs de la santé qui se donnent beaucoup de mal pour livrer les équipements vitaux dans le cadre de la lutte contre la rougeole en RD Congo.

Bien qu'on ne le reconnaisse pas à ses chaussures impeccables, Mulalu Lwesso marche souvent jusqu'à six heures pour livrer des vaccins à un centre de santé rural.

"J'ai commencé à étudier les soins infirmiers mais je n'avais pas les moyens de terminer mes études - maintenant, j'aide là où c'est nécessaire. C'est une longue marche et je me fais vieux. Je fais ce parcours tous les mois depuis 1987", dit-il.

L'homme de 62 ans fait le même trajet depuis un hôpital de la ville de Mwenga : il s'essuie le front, porte la glacière sur son épaule et retourne dans son village natal avec des capsules de vaccin, des seringues et d'autres fournitures.

La République démocratique du Congo, un pays dont la superficie équivaut aux deux tiers de celle de l'Europe occidentale, compte un peu plus de 2 000 km de routes goudronnées.

Les vaccins sont sensibles à la chaleur et deviennent moins efficaces s'ils sont exposés à des températures élevées.

Fabriqués en Inde et acheminés par avion à Goma, le centre économique de l'est de la RD Congo, ces vaccins contre la rougeole sont ensuite transportés par bateau vers une chambre froide de l'hôpital général de Bukavu.

"Il devrait y faire entre 6°C et 7°C ici, mais nous n'avons l'électricité qu'à certaines heures de la journée", explique Oscar Mutama, responsable de la distribution des vaccins pour la province du Sud-Kivu au sens large.

Le système de santé de la RD Congo est paralysé et survit grâce à des ressources limitées.

La région orientale est en proie à des conflits armés ainsi qu'à des crises humanitaires, et la pauvreté est la réalité quotidienne de nombreuses personnes.

Avec des gens "éparpillés dans les collines" et "peu de moyens de transport", les distances à parcourir par les parents sont énormes, explique Arsène Mubuto, le responsable de la médecine de Mwenga.

"Nous les appelons les navetteurs du conflit", dit le Dr Mubuto. "Lorsqu'il y a des troubles dans une région, les gens se déplacent vers un village voisin et retournent ensuite chez eux."

"Lorsque nous avons découvert la rougeole en 2019, nous avons agi rapidement et avons vacciné tout le monde en masse. Cela semble avoir réussi".

Qu'est-ce que la rougeole ?

La rougeole est un virus qui provoque d'abord un écoulement nasal, des éternuements et de la fièvre.

Quelques jours plus tard, elle entraîne une éruption cutanée qui commence sur le visage et se répand sur tout le corps.

On estime que 110 000 personnes meurent de la rougeole chaque année dans le monde.

Et comme le souligne le Dr Mubuto, chef de l'hôpital local : "même si nous pouvions [un jour] atteindre 100%, certains vaccins sont déjà détruits lorsqu'ils arrivent à l'hôpital."

Plus de 7 000 enfants de moins de cinq ans sont morts depuis le début de la dernière épidémie de rougeole en 2018, selon le ministère de la santé de la RD Congo.

La malnutrition expose les enfants à un risque plus élevé et rend difficile l'action du vaccin dans leur système, explique Jorge Caravotta, de l'Unicef. "Un autre problème est que certains vaccins n'ont pas de protection à vie et que plusieurs doses sont nécessaires.