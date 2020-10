Le "chef-d'œuvre" nigérian de Ben Enwonwu, autrefois inconnu, est mis en vente

Né à Onitsha en 1917 d'un père sculpteur sur bois traditionnel et d'une mère commerçante prospère, Enwonwu se voyait d'abord comme sculpteur et ensuite comme peintre, explique Mme O'Leary.

Dans ces exemples, il a quitté le cadre rural, plus traditionnel, et a montré des gens s'amusant dans une boîte de nuit urbaine.

Ses sculptures dans la même série des années 1980 n'ont pas de contexte spécifique et sont "beaucoup plus pures et parlent davantage du mouvement et de l'élégance du corps", dit Mme O'Leary.