Qui est Gracieux David-West, le tueur en série nigérian qui a assassiné neuf femmes

Un homme qui a tué neuf femmes et qui a suscité l'indignation au Nigeria a été condamné à mort dans la ville de Port Harcourt, dans le sud du pays.

Les procureurs affirment que Gracious David-West, 40 ans, a étranglé ses victimes dans des chambres d'hôtel à travers le Nigeria entre juillet et septembre 2019.

La police dit que le tueur a également avoué les meurtres de six autres femmes, mais il n'a pas été inculpé pour ces meurtres par manque de preuves.

Les autorités affirment que le schéma des meurtres indique une série de meurtres : il a eu des relations sexuelles avec ses victimes avant de lier leurs bras et leurs pieds avec des bandes de draps blancs.

Au plus fort des meurtres en septembre de l'année dernière, les citoyens de Port Harcourt, indignés, sont descendus dans la rue pour demander aux autorités d'arrêter les coupables.

Des caméras de surveillance l'avaient filmé alors qu'il sortait d'un hôtel et la photo diffusée est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Que sait-on sur le tueur ?

Ceux qui le connaissent ont déclaré à la BBC qu'il était enfant unique né dans un foyer polygame, mais que lui et sa mère vivaient séparément du reste de la famille.

Les hôtels qu'il a utilisé se trouvent dans des quartiers populaires et il y arrive la nuit

"Il était colérique, interrompait toujours le juge et essayait de se défendre malgré le fait qu'il avait un avocat", a déclaré le journaliste Alwell Ene.

Selon la police, il a utilisé des hôtels à bas prix, peu sécurisés et sans caméras de surveillance, dans le centre ville et aux abords de Port Harcourt.

Qui sont les victimes ?

On sait très peu de choses sur les victimes, à l'exception des noms des neuf personnes :

Selon Karina Igonikon, de la BBC, à Port Harcourt, les amis et les membres de la famille des victimes n'ont jamais comparu au tribunal, à l'exception du père d'une des victimes qui n'est venu que le jour de l'ouverture du procès.

La police dit qu'il a également avoué avoir tué six autres femmes dans les États d'Abia, Imo, Edo, Lagos et Edo, mais il n'a pas été inculpé pour ces meurtres.

"Personne n'a porté plainte pour ces meurtres et il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner", a déclaré le procureur Chidi Ekeh à la BBC.

L'identité des femmes et la façon dont elles ont pu suivre le tueur jusqu'à l'hôtel font l'objet de litiges.

Les enquêteurs disent qu'il a attiré ses victimes en prétendant être un officier militaire et en promettant d'énormes sommes d'argent.

"Ils se sont rencontrés à l'hôtel où elle séjournait et ont pris un verre, échangé des numéros et se sont retrouvés plus tard dans la nuit où elle a été tuée", a déclaré un enquêteur à la BBC.