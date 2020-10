Youssou Ndour: de la Médina à l'Académie royale de musique de Suède

Le chanteur et compositeur sénégalais Youssou N'Dour entre à la prestigieuse Académie royale de Suède, selon l'institution qui annonce l'arrivée de neuf nouveaux membres, quatre suédois et cinq étrangers.

"On ne peut pas mesurer son importance en tant qu'innovateur de la musique ouest-africaine. S'inspirant de la musique traditionnelle, il a développé et créé une forme de musique contemporaine avancée avec le "Super Etoile de Dakar", indique l'Académie royale de musique de Suède sur son site internet.

Quatre membres suédois et cinq membres étrangers ont été élus lors de la dernière réunion de l'académie. Les nouveaux membres suédois sont Johannes Landgren, organiste et professeur d'orgue, Lina Nyberg, chanteuse de jazz et compositrice, Staffan Storm, compositeur et Joakim Svenheden, violoniste.