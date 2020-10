Interdiction du SARS : Le Nigeria dissout une unité de police spéciale fédérale

Crédit photo, Reuters Légende image, Dimanche, d'autres manifestations ont eu lieu, comme celle-ci à Lagos

Le Nigeria a dissous la force de police spéciale au centre des protestations contre les brutalités policières.

Le gouvernement a déclaré qu'une directive présidentielle spéciale avait ordonné la dissolution immédiate de l'Escouade spéciale de lutte contre le vol (Sars).

A lire aussi sur BBC Afrique:

Les protestations contre la brigade ont été déclenchées par une vidéo d'un homme qui aurait été tué par la police.

Les manifestations se sont intensifiées malgré la répression et se sont étendues à l'extérieur du pays.

Que dit la directive ?

Tous les officiers de l'Escouade spéciale de lutte contre le vol ou SARS - largement accusés d'arrestations illégales, de torture et de meurtre - doivent être redéployés, a déclaré la présidence, et un nouvel arrangement pour remplacer l'équipe est en cours d'élaboration.

En attendant, le chef de la police nigériane a déclaré qu'une équipe d'enquêteurs - comprenant des organisations de la société civile et des organismes de défense des droits de l'homme - serait mise en place pour enquêter sur les abus présumés du SARS.

Le président Muhammadu Buhari avait auparavant déclaré qu'il était déterminé à mettre fin aux brutalités policières, à introduire des réformes et à traduire "le personnel errant... en justice".

Les manifestants avaient demandé que l'unité soit dissoute plutôt que réformée, car les engagements précédents visant à modifier le comportement de la police n'avaient eu aucun effet.

Analyse de Mayeni Jones,correspondante au Nigeria

Au premier regard, cela semble répondre aux attentes des manifestants: la fermeture de la redoutable Escouade spéciale de lutte contre le vol, accusée depuis des années de violations généralisées des droits de l'homme.

Mais il y a des signes inquiétants. La dissolution du SARS s'accompagne d'une précision importante : les agents de l'unité de police controversée seront redéployés. On ne sait pas trop où. C'est crucial car bien que la manifestation ait commencé par un appel à la dissolution du SARS, elle s'est étendue à l'ensemble des forces de police nigérianes.

Les militants n'ont pas tardé à souligner que les abus commis pendant les manifestations, notamment les passages à tabac, l'intimidation et l'usage disproportionné de la force contre les manifestants, ont tous été perpétrés par des policiers n'appartenant pas au SARS.

Pour eux, ce qu'il faut, c'est une refonte totale du maintien de l'ordre au Nigeria. Il n'est pas non plus certain que des policiers seront poursuivis pour les abus passés, ce qui, selon le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International, est essentiel pour que justice soit rendue aux victimes présumées.

Les correspondants de la BBC au Nigeria affirment que les affrontements entre les manifestants anti-sars et les policiers se multiplient.

De nombreux témoins oculaires ont déclaré à la BBC qu'ils avaient été battus par des policiers, et que d'autres avaient été attaqués lors des manifestations de dimanche matin, a déclaré la correspondante de la BBC au Nigeria, Mayeni Jones.

Crédit photo, Reuters Légende image, La police nigériane a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur les manifestants

Une jeune femme qui s'était éloignée de la foule lors d'une manifestation a déclaré à la BBC qu'elle avait été battue par dix policiers qui lui avaient cassé ses lunettes. Une journaliste de la BBC a également été arrêtée par la police et son téléphone portable a été cassé par un officier.

Pendant ce temps, le hashtag #EndSARS a été largement partagé sur les réseaux sociaux au Nigeria et dans le monde entier, avec des manifestations qui se sont étendues au Royaume-Uni et au Canada.

Des célébrités, dont les superstars nigérianes Wizkid et Davido, ainsi que l'acteur britanno-nigérian John Boyega, ont soutenu les protestations sur les médias sociaux.

Dimanche, des manifestants, dont Wizkid, se sont rassemblés dans le centre de Londres.

S'adressant à la foule, il a déclaré que le succès du mouvement de protestation montrait un "nouveau Nigeria" où les gens n'auraient plus "peur de dire ce qu'ils pensent".

"La jeunesse nigériane ne laisse personne te dire que tu n'as pas de voix. Nous avons atteint notre objectif - mais ce n'est que le début", a-t-il déclaré.

La dernière série de protestations a été déclenchée par des images d'officiers sortant deux hommes d'un hôtel de Lagos dans la rue et tirant sur l'un d'entre eux.

Ces images, qui ont été diffusées aux médias, ont suscité l'indignation et ont amené beaucoup de gens à partager des histoires de brutalité attribuées à l'unité, qui a acquis une certaine notoriété pour avoir indûment profilé des jeunes, explique Nduka Orjinmo, de la BBC, à Abuja.

Ceux qui sont considérés comme "tape-à-l'œil" attirent souvent l'attention des officiers du SARS et très peu s'en sortent sans avoir à remettre de l'argent. D'autres sont arrêtés ou emprisonnés sur la base de fausses accusations et certains ont été tués, ajoute notre correspondante.

A regarder sur BBC Afrique:

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Jacob Blake: Nouvelle manifestation aux Etats-Unis, la police tire sur un autre homme noir

Plus tôt cette année, Amnesty a déclaré avoir documenté au moins 82 cas de torture, de mauvais traitements et d'exécutions extrajudiciaires entre janvier 2017 et mai de cette année.

Les victimes étaient principalement des hommes âgés de 18 à 35 ans, issus de milieux pauvres et de groupes vulnérables. Beaucoup de ceux qui ont été torturés ont été battus avec des bâtons et des machettes et se sont vu refuser des soins médicaux, a déclaré le groupe.

L'utilisation systématique de la torture ... indique un mépris absolu pour les lois et les normes internationales des droits de l'homme", a déclaré Amnesty.

Pourquoi la réforme n'a-t-elle pas marché ?

Le hashtag #EndSARS a été utilisé pour la première fois en 2018, mais il est réapparu il y a une semaine.

Il y a eu des tentatives antérieures pour réformer la célèbre SARS. En 2018, le vice-président Yemi Osinbajo a ordonné une refonte de sa gestion et de ses activités.

Puis, l'année dernière, un groupe de la présidence spécialement formé sur la réforme de l'Escouade spéciale de lutte contre le vol a recommandé des réformes ainsi que le licenciement et la poursuite d'officiers désignés accusés d'avoir maltraité des Nigérians.