Minembwe: des Congolais forcent Tshisekedi à renoncer à l'érection d'une commune

Minembwe est un groupement de plusieurs villages situés à l'origine dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu. Il est devenu un territoire à part entière durant la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) de 1998-2002. Ce groupe rebelle était soutenu par le Rwanda et dirigeait l'Est de la République démocratique du Congo.

Le 28 Novembre 2018, deux dirigeants, Gad Mukiza Nzabinesha, chef de l'entité et Esumbico Sadiki son adjoint ont été nommés et leur installation officielle a eu lieu seulement le 28 Septembre dernier en présence du Ministre en charge de la décentralisation, d'Azarias Rubewa, ancien chef rebelle du RCD-Goma et plusieurs officiels locaux et étrangers.

Pourquoi certains Congolais s'opposent à la création de cette commune ?

La Constitution de 2006 semble leur redonner la nationalité congolaise. L'article l'article 10 alinéa 3 du texte énonce que : « est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance » en 1960. Cependant la question de leur nationalité continue de faire débat à cette date.

Quel est l'enjeu et le sens de la polémique ?

Bien qu'une annexion soit théoriquement impossible en vertu du droit international actuel et avec la présence de la MONUSCO, la mission de paix des Nations Unies à l'Est du Congo, le souvenir de la décennie 1990 avec la perte de contrôle de l'Est du Congo et l'ingérence des pays voisins Rwanda et Burundi est encore très présent ainsi que la peur que cela se reproduise.